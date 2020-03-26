AK Parti'de koronavirüse termal kameralı önlem
|26 Mart 2020 11:16
|Yazdır
- Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir dizi tedbirler alınan AK Parti'de Genel Merkezi'nin girişine vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.
Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından parti binasına gelen personel ve ziyaretçilerin, görevliler tarafından vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra içeri girmesine izin veriliyor.
AK Parti'deki yemekhane bölümünde de önlemler artırılırken, masalar "sosyal mesafe" kuralına göre düzenlendi.
Alınan tedbirlerle birlikte yemekhanede bulunan çatal, kaşık ve bıçaklar da hijyen açısından özel ambalajlara konuldu, masalardaki tuzluk ve baharatlıklar kaldırılarak, ambalajlı tek kullanımlık ürünler hazırlandı.
Genel merkezde geçen haftalarda katlara dezenfeksiyon kutuları yerleştirilmiş, ayrıca koronavirüsle mücadele konusunda broşürler hazırlanmıştı.
Bu arada tüm il ve ilçe başkanlıkları, koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin artırılması konusunda uyarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'
26 Mart 2020 12:42
|Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
26 Mart 2020 12:13
|Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine 'Koronavirüs' mektubu gönderdi
26 Mart 2020 12:06
|Şentop, 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyanlara kitap seti hediye etti
26 Mart 2020 12:00
|Bakan Varank: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz!
26 Mart 2020 10:15
|CHP'den infaz yasası için beş talep
26 Mart 2020 09:30
|'İnfaz düzenlemesi' Erdoğan'ın masasında
26 Mart 2020 09:18
|İnfaz indiriminde 4 suça af yok
26 Mart 2020 08:53
|26 Mart 2020 Tarihli Cumhurbaşkanı kararları Yayımlandı
26 Mart 2020 03:32
|Görevinde yükselen 2584 Hakim ve Savcı Hakkındaki karar yayımlandı
26 Mart 2020 03:25