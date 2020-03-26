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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 26 Mart 2020 12:09
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,46806,4690
Avro7,07907,0800
Sterlin7,69207,7300
ANKARA
ABD Doları6,45406,4870
Avro7,05107,0960
Sterlin7,64107,7800
Anadolu Ajansı
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