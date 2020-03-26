Marketteki sütleri içip, paylaşan çocuk 15 gün evden çıkamayacak
Adıyaman'da, market raflarındaki sütleri içen ve bu anları sosyal medyada paylaştığı tespit edilince gözaltına alınan çocuk, adli kontrol şartı ve 15 gün evden çıkmama koşuluyla serbest bırakıldı
|26 Mart 2020 12:39
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Adıyaman'da, market raflarındaki sütleri içen ve bu anları sosyal medyada paylaştığı tespit edilince gözaltına alınan çocuk, adli kontrol şartı ve 15 gün evden çıkmama koşuluyla serbest bırakıldı.
Market rafındaki süt kutusunu açıp içtikten sonra tekrar rafa koymasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.M.T. (15) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında "Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaktan" işlem yapılan M.M.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çocuk hakkında ayrıca 15 gün evden dışarı çıkmama kararı da verildi.
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