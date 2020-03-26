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'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'

Bakan Soylu: 2551 provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı, diğerlerine işlem yapılıyor. Yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C bağlantılı.
 26 Mart 2020 12:42
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'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'

Bakan Soylu televizyon kanalında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları:

KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI, STOK VE FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLER

Stokçulara karşı zorunluluktan dolayı bir çağrıda bulunduk. Tüm maske üretici firmalara, kaçakçılık şubesi ekipleri gitti, uyarıları yaptı. 12 saat sonra tebligatları ortaya koydular. 20-21 diye başlamıştık. 69 firma ile anlaşma imzaladık.

Biz ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına iletmek durumundayız. Burada kimseye tolerans gösteremeyiz. Değerlendirmeleri arkadaşlarımız yapıyor. Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor.

Şuana kadar 113 ürün tespit edildi. Vatandaşlarımız nereye bildirirlerse bildirsinler, fırsatçıların tepesindeyiz.

Kamuoyu ilk kez duyacak... Sadece maske üretmek değil, üretilen maskenin kumaşının da fiyatı yükselmeye başladı. İlgili firmalar ile toplantı yapıldı. Bizim arkadaşlarımız bu grubun tepesinde. Gün tedbirlere uyma günüdür.

"360 BİN TALEBİN 320 BİNİ KARŞILANDI"

(Vefa Destek Sistemi) Biz 65 yaş üzerine siz evinizden çıkmayın dediğimizde bizim bu büyüklerimizin taleplerini karşılamak zorundayız. Türkiye'den başka bunu yapan yok. Almanya'da gönüllüler ile yapılıyor bu iş. Şuana kadar 360 bin talep geldi, 320 bin talep karşılandı. Her gün 100-150 bin talebi karşılıyoruz.

Kimsesiz tek başına kalanlar ile ilgili şöyle bir uygulamaya gittik. 112 ve 165 sistemine yükledik. Kaymakamlar ve muhtarlar arasında bir iletişim hattı kurduk. Bizim ulaşamadıklarımız ve bize ulaşamayanlara oradan ulaşmaya çalışıyoruz. Aile Hekimleri ile de bir sistem kurduk. Aile Hekimleri, 2-3 günde bir arayıp ilaç ihtiyacını soruyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıldı. Emeklilerimizin maaşlarının da da evlerine götürüleceği bir sistemi kurduk.

İmamlar ve öğretmenlerden de faydalanıyoruz, devreye alındılar. Okul müdürlerimiz ve bir kısım öğretmenlerimizden de istifade ediliyor. Topyekün sahadayız, seferberlik içerisindeyiz.

2 milyon polis ve 1 milyon jandarma personeline maske dağıtıldı.

65 yaş ve üzeri insanların randevularını 2 ay sonraya attık. Kimse bilmiyor.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

(Provokatif paylaşımlar) 2551 provokatif hesap tespit edildi. 449'una işlem yapıldı. Diğerlerine de işlem yapılmaya devam edilecek. Yüzde 70 bu sabah aldığım bir rakam. Yüzde 70 FETÖ, PKK hesaplar... Bu hesapların büyük bir bölümü yurt dışı hesaplar. Türkiye'de olup da bizim bulamayacağımız hesap yok. Yarım saat...

Whatsapp gruplarını kullananları söylüyorum, iletişim yapanlara, vatandaşlarımıza yalvararak söylüyorum. Vatandaş otobüs durağı önünde kendini yere atıyor, öteki çekiyor. 'Corona Virüsü'nden öldü' diyor. Para almak için yapıyor. Ya da bir kadın... 'Ben Corona Virüsü' oldum' diyor... Hemen müdahale ettim. Kadın kronik hasta çıktı. Tüm bunları açıklamamıza rağmen, paylaşmamıza rağmen provokasyonunu yapanlara rağmen yaygınlığı var. Bunu yapanlar da kamusallaştıranlar da suçludur. Burada AYM'nin özgürlükçü akılı devreye girebilir tabi her zaman olduğu gibi.

AYM'nin almış olduğu bir çok karar mücadele ile ilgili iştahımızı alt üst etmektedir. Bizi gönülsüzleştirmektedir.

Ben şuan siberde sörf yapıyorum... Kim yanlış yapmışsa bunu getiriyorum. Şimdi yeni bir karar almışlar... Onu da reddediyorum. 'Ölme eşeğim ölme...' Sosyal medyada bir provokatif paylaşım görürse bunu alıp savcılığa müracat edip, ilgili kararı alıp buna müdahale etme fırsatına sahip. Şimdi yok. Bunun tespiti için de gidip karar alacağız. Gidip geleceğiz, tekrar gidip tekrar geleceğiz... Siz bu yavaşlıkla hareket ettiğiniz sürece... O zaman 'lekelenme hakkı' gibi bir hakkı neden getiriyorsunuz? Öyle çelişkili kararlar veriyorlar ki, şuramızdayız...Bunu da söyledim. Ben lafı ağzımda tutan bir insan değilim. İki arada bir derece çıkan kararlar kamuoyunun gözünden çıkmasın. Bu kararları AYM Başkanı ile de görüştüm... Hukuk nasihati alıyoruz. Bunu biz söylemezsek... Sahada biz mücadele ediyoruz.

Memurlar.Net
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