1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu: İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz. Gelecek günler için, halka moral verici konuşmalar yapmak doğrudur, güzeldir. Ancak bugün gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı ne yazık ki aşikar. Onun için bu konuda çok kararlı, radikal kararlar almalıyız
 26 Mart 2020 13:45
Yazdır
İmamoğlu: İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul için sokağa çıkma kısıtlaması isteyerek, "Hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının ne denli hızla büyüdüğünün, tehlikenin ne kadar büyük olduğunun farkında olunması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, "Farkında mısınız acaba? Bu yüzden evde kalmalısınız, bu yüzden sosyal mesafeyi mutlaka korumalısınız. Canınızı hiçe sayamazsınız. İnsanı yaşatırsak, dünya yaşar. Bu hastalık, evet daha çok yaş almış insanlarımızı etkiliyor. Bunu biliyoruz. Açıklamalarımız, hassasiyetlerimiz bu noktada oldu ama sizler de biliyorsunuz ki hem dünyada hem de Türkiye'de ne genç insanların da ölümlerini ne yazık ki yaşıyoruz. O yüzden herkes çok ama çok dikkatli, duyarlı ve kurallara uyan kişiler olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Salgına karşı alınan tedbirlere değinen İmamoğlu, pandeminin yayılma hızına dikkati çekerek daha radikal önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yüzde 80 oranında düştüğünü belirten İmamoğlu, taksi ve dolmuş gibi kullanımlarla beraber hala 1 milyondan fazla insanın her gün toplu taşımayı kullanmasının büyük bir risk teşkil ettiğini kaydetti.

Sokağa kontrollü çıkılması için adım atılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları aktardı:

"Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için, hükümetten, kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız. Tekrar altını çizeyim, Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz. Gelecek günler için, halka moral verici konuşmalar yapmak doğrudur, güzeldir. Ancak bugün gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı ne yazık ki aşikar. Onun için bu konuda çok kararlı, radikal kararlar almalıyız. Eğer bu salgın kriziyle dünyada önemli değişikler olacaksa, o günün dünyasının da kriz günlerinin de doğru adımları atan süreçleri yöneten ülkeler, bu sürecin geleceğinde doğru noktalarda olacaklardır. O yüzden bir kez daha seslenmek isterim ki, korkmadan, 'ama, fakat' demeden bugün radikal bazı kararların alınması toplum sağlığımız, sağlık personeli sağlığımız, toplum moralimiz ve psikolojimiz açısından son derece önemlidir. Söz konusu insan hayatı ve toplumsal psikoloji ise, ekonomik beklentiler biraz daha sırasını beklemelidir. Buna göre adımlar atmalıyız."

İBB ve 39 ilçe belediyesinin İstanbullular için çalışmaya devam ettiğini belirten İmamoğlu, el birliği ile birlikte başaracaklarını kaydetti.

Salgınla ilgili yeni ve önemli adımlar atmaya devam edeceklerini bildiren İmamoğlu, "İstanbullular, kendisini asla yalnız hissetmeyecek. Asla çaresiz hissetmeyecek. Alo 153 hattımızdan her konuda yararlanabilirsiniz. Yarın detaylarını açıklayacağım; Yenikapı merkezimizde yapmış olduğumuz, 'Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezimizde neler hazırladık, bunları sizlerle paylaşacağım. Bu merkezi tanıtmamdan sonra, sizinle daha fazla hangi iş birliklerimizi kurgulayacağımızı da size anlatacağım. Asla yalnız değilsiniz. Bildiğiniz gibi, dün yeni bir uygulama başlattık. 02124494900 numaralı telefondan psikolojik danışmanlık hizmeti başlattık. 'Evde kal' demek kolay, biliyorum. Zorluğunu da biliyorum. Evde kalmanın da getirdiği sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Ama önce sağlığınız. Siz sıkıntılarınızı bize anlatın ama lütfen yine de evde kalın, sokağa çıkmayın, toplu araçları kullanmayın, mecbur olmadıkça, mecburiyeti en üst seviyede tutarak asla evinizden çıkmayın. Evde kal İstanbul. Birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli
26 Mart 2020 14:56		 Belediye başkanı makine başına geçip maske dikiyor
26 Mart 2020 14:43
Gizli gizli balık tutarken yakalandı
26 Mart 2020 13:30		 Rize'ye girişlerde, 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı
26 Mart 2020 12:53
Karadeniz Teknik Üniversitesi uzaktan eğitime 6 Nisan'da başlayacak
26 Mart 2020 10:09		 Hastaneden kaçan kişi, polisi harekete geçirdi
26 Mart 2020 00:03
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
25 Mart 2020 19:24		 Öğrencilerden 'Evdekal' klipi büyük ilgi gördü
25 Mart 2020 18:26
Van Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması
25 Mart 2020 18:22		 Bodrum Adliyesinde görevli bir kişide koronavirüs çıktığı iddiası yalanlandı
25 Mart 2020 18:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Karamollaoğlu'dan faturalar vergiden muaf tutulsun çağrısı14:59 - Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak14:56 - Belediyeden koronavirüs önlemi: Dezenfekte tüneli14:48 - Ege Üniversitesi Hastanesine 1000 koronavirüs tanı kiti14:43 - Belediye başkanı makine başına geçip maske dikiyor14:39 - Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak14:33 - Güney Kore'de koronavirüsü hastalarının yüzde 45'i iyileşti14:25 - TOKİ'den ev alanların taksit ödemeleri ertelendi14:24 - Kaza ihbarına giden 3 sağlık görevlisi darbedildi14:17 - 52 maddelik torba kanun, jet hızıyla R.G.'de yayımlandı
14:15 - Emekli vatandaşlara maaşları konutlarında verilmeye başlandı14:13 - ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen YKS'ye ilişkin paylaşım14:11 - Yaşlı amcaya kötü davranan polis açığa alındı14:11 - Samsun ve Tekirdağ Belediyesi personel alım ilanları ertelendi14:11 - TÜBİTAK, Covid-19 konusundaki bilimsel gelişmeler için özel site açtı14:08 - Papa ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi14:05 - KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor14:04 - 2020'nin 2. çeyreğinde elektriğe zam yapılmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
Bilim Kurulu Üyesi: Bu hastaların %93'ü kendiğinden iyileşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pol Pot 1
sayenizde 1
15.05.2016 fenerbahce vs cska moskova maçı 1
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 3
oy corona corona 1
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 3
özel okula ve kreşlere verilen paraların durumu 1
dilek tahtalı 2
kapitalizm 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam