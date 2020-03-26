Ege Üniversitesi Hastanesine 1000 koronavirüs tanı kiti
|26 Mart 2020 14:48
|Yazdır
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın Ege Üniversitesi Hastanesine (EÜ) ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiği bildirildi.
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs ile mücadeleye bölgenin en donanımlı üniversite hastanesi olarak özveriyle katkı koyduklarını, bu zorlu süreçte sağlık personelinin iş yükü ve maruz kaldığı risklerin arttığını vurguladı.
Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilen hastaneye Sağlık Bakanlığı'nın ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiğini aktaran Budak, sağlık çalışanları için gönderilen 3 bin N-95 maske, 1000 koruyucu tulum ile diğer koruyucu malzemelerin de kullanımına başlandığını ifade etti.
Prof. Dr. Necdet Budak, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığımız olası her türlü tedbirleri alıyor. Bu kapsamda üniversitemize gerekli olan malzemeler gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığımıza hastanemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi olarak Kovid-19 ile mücadelede devletimizin en büyük destekçisi olacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Avrupa'dan gelen ilk kafilenin karantinası 30 Mart'ta sona erecek
26 Mart 2020 13:10
|Eve gelen damacana ve pet şişeden virüs bulaşır mı?
26 Mart 2020 11:44
|Bilim Kurulu Üyesi: Bu hastaların %93'ü kendiğinden iyileşecek
26 Mart 2020 11:30
|'Kesin teşhis testle konuluyor'
26 Mart 2020 10:30
|Ankara Üniversitesi tanı kiti projesi için kolları sıvadı
25 Mart 2020 23:11
|'Bu virüsün havayla pek ilgisi yok, havada asılı kalmıyor'
25 Mart 2020 22:33
|Kırklareli Valisi Bilgin: Tüm testler negatif çıktı
25 Mart 2020 13:34
|Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı
25 Mart 2020 13:29
|9 profesör cevapladı. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
25 Mart 2020 08:27
|24 aile hekimi ile hemşirede koronavirüs tespit edildi
25 Mart 2020 07:36