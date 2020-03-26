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Ege Üniversitesi Hastanesine 1000 koronavirüs tanı kiti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın Ege Üniversitesi Hastanesine (EÜ) ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiği bildirildi
 26 Mart 2020 14:48
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Ege Üniversitesi Hastanesine 1000 koronavirüs tanı kiti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın Ege Üniversitesi Hastanesine (EÜ) ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiği bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs ile mücadeleye bölgenin en donanımlı üniversite hastanesi olarak özveriyle katkı koyduklarını, bu zorlu süreçte sağlık personelinin iş yükü ve maruz kaldığı risklerin arttığını vurguladı.

Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilen hastaneye Sağlık Bakanlığı'nın ilk aşamada 1000 tanı kiti gönderdiğini aktaran Budak, sağlık çalışanları için gönderilen 3 bin N-95 maske, 1000 koruyucu tulum ile diğer koruyucu malzemelerin de kullanımına başlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Necdet Budak, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız olası her türlü tedbirleri alıyor. Bu kapsamda üniversitemize gerekli olan malzemeler gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve Hazine ve Maliye Bakanlığımıza hastanemize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi olarak Kovid-19 ile mücadelede devletimizin en büyük destekçisi olacağız."
Anadolu Ajansı
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