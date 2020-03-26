1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karamollaoğlu'dan faturalar vergiden muaf tutulsun çağrısı

Karamollaoğlu, vatandaşların su, elektrik, doğal gaz, internet ve telefon vergilerinden muaf tutulmasını da talep etti
 26 Mart 2020 15:00
Yazdır
Karamollaoğlu'dan faturalar vergiden muaf tutulsun çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Bu süreç, bize farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve devlet görevlilerine şükranlarını iletti.

Siyasi partilerin ihtilafları bir kenara bırakması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu süreç bize, farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. İnanıyoruz ki bu zor dönemi hep birlikte aşacak, bu mücadeleyi de hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

- "Teşhisteki hata krizi derinleştirir"

Karamollaoğlu, hükümet tarafından alınacak ekonomik önlemlerin, işsizler ordusunun artmamasına, fabrikaların kapanmamasına, evinde oturmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarların uğradıkları zararların telafisine yönelik olması gerektiğini belirtti.

Türkiye ve dünyanın olağanüstü zamanlardan geçtiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Zaman doğru teşhis, doğru tedavi zamanıdır. Unutulmamalıdır ki teşhisteki hata, krizi daha da derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gelir düzeyine bakılmaksızın tüm vatandaşlara 1000 TL nakdi destek sağlanmasını isteyen Karamollaoğlu, "Çiftçilerimizin kredi borç ödemeleri ertelenmeli, kredi vadeleri makul düzeye yükseltilmeli ve faizsiz şekilde yeniden yapılandırılmalıdır." önerisinde bulundu.

Karamollaoğlu, vatandaşların su, elektrik, doğal gaz, internet ve telefon vergilerinden muaf tutulmasını da talep etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
26 Mart 2020 16:47		 'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'
26 Mart 2020 12:42
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
26 Mart 2020 12:13		 Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine 'Koronavirüs' mektubu gönderdi
26 Mart 2020 12:06
Şentop, 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyanlara kitap seti hediye etti
26 Mart 2020 12:00		 AK Parti'de koronavirüse termal kameralı önlem
26 Mart 2020 11:16
Bakan Varank: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz!
26 Mart 2020 10:15		 CHP'den infaz yasası için beş talep
26 Mart 2020 09:30
'İnfaz düzenlemesi' Erdoğan'ın masasında
26 Mart 2020 09:18		 İnfaz indiriminde 4 suça af yok
26 Mart 2020 08:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:47 - Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı16:45 - Valilikten 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama16:40 - Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 2-3 hafta belirleyici olacak16:36 - Burdur'da FETÖ şüphelisi firari çift yakalandı16:34 - Tahir Elçi soruşturmasında 3 polise dava16:31 - Beykoz'da 'Koronavirüs mezarlığı' iddiası16:20 - Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının isim ve fotoğrafına soruşturma16:14 - Bakan Selçuk, LGS'nin kapsamını açıkladı16:08 - HDP'li Batman Belediye Başkanı adli kontrol ile serbest16:06 - BM'den 'cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması' çağrısı
16:01 - Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı15:57 - Yaşlı çiftten ihtiyaçlarını karşılayan görevlileri duygulandıran teşekkür notu15:55 - Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi15:50 - Çin'den, 44 kolilik koronavirüs yardımı15:45 - Koronavirüs fırsatçılarına 10 günde 41 operasyon15:41 - Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasının ilk duruşması görüldü15:36 - Miniklerin 'evde kal' mesajı gülümsetti15:31 - Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Bu hastaların %93'ü kendiğinden iyileşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okulların birkaç ay daha açılabileceğini düşünmüyorum 3
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 3
Koronavirüs Fırsatçıları 1
33 yaşındaki kadının corona'dan ölmesi 2
24 aile hekimi ile sağlık çalışanında corona virüs çıkması 2
sayenizde 1
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
kapitalizm 1
cüneyt özdemir 1
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam