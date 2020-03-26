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Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

Orta Akdeniz üzerinden bu akşamdan itibaren gelecek serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar 4-8 derece azalacak
 26 Mart 2020 15:22
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Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye'nin bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında 4-8 derecelik düşüşler olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin doğu bölgelerinde hafif sağanak devam ediyor.

Ayrıca, ülkenin bu akşamdan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi öngörülüyor. Genellikle sağanak şeklindeki yağışların hafta sonunda yurt genelinde görülmesi, gelecek hafta doğu kesimlerde ve özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Sistemin, toplamda metrekareye yer yer 100 kilogram ve üzeri yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

- Su baskınlarına ve sıcaklık düşüşüne dikkat

Zaman zaman kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki kar örtüsünde erimeler meydana gelmesi öngörüldüğünden, su baskınları ve taşkınlara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Halen ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, yağışlı sistemle birlikte 4-8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

- Üç büyük kentte hava durumu

Ankara'da yarın hafif sağanak bekleniyor. Hafta sonu ise havanın çok bulutlu ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. 16-18 derecelerde seyreden günün en yüksek hava sıcaklığının pazar günü 8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

İstanbul'da havanın yarın çok bulutlu olması bekleniyor. Cumartesi ve pazar günlerinin yağışlı geçeceği ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de bu akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarın ve hafta sonu yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
Anadolu Ajansı
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