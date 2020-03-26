1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, LGS'nin kapsamını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
 26 Mart 2020 16:14
Yazdır
Bakan Selçuk, LGS'nin kapsamını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili önemli bir karar aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında toplanan Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi Bilim Kurulu, tüm süreci değerlendirdi ve tavsiye kararları aldı.

MEB, bu tavsiye kararları doğrultusunda LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki müfredatta yer alan soruların sorulması kararını verdi.

- "LGS sınav takviminde uzun gecikmelere yol açabileceği değerlendirildi"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kararla okulların tatil süresinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını hatırlattı.

Bu süreçte uzaktan eğitimle öğrencilere destek sağladıklarını vurgulayan Selçuk, bu sene LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek 8. sınıf öğrencilerinin bu sınavla ilgili kaygı düzeylerini en aza düşürmek istediklerini söyledi.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerini iyileştirmek için danışmanlık yapan ve alanında deneyimli akademisyenlerin yer aldığı, ayrıca genel müdürlerin de bulunduğu bir bilimsel kurulun olduğunu belirten Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlık ettiği kurulun tüm süreci değerlendirdiğine işaret etti.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Yüz yüze eğitimi yapılmayan konulardan LGS'de soru sorulmayacağını daha önce açıklamıştım. İkinci dönemde malumunuz bir ay kadar bir süre yüz yüze eğitim imkanı oldu. Ancak şubat ayında Elazığ ve Malatya depremlerinde de o bölgedeki öğrencilerimiz okullara gidemediler. İkinci dönem derslerinin telafisi için gerekli sürenin LGS sınav takviminde uzun gecikmelere yol açabileceği değerlendirildi."

- "LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok"

LGS sınav takviminde bir gecikme halinde öğrencilerin kaygılarının daha da artmasının muhtemel olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Salgın dolayısıyla zor günler geçiren öğrencilerimizin kaygılarını daha da artırmak istemiyoruz ve sınava hazırlanmak için yeterli zaman tanımak istiyoruz. Şu anki veriler ışığında, 7 Haziran 2020'de yapılacak LGS'yi ertelememizi gerektiren bir durum yok. Ancak, koronavirüs salgınının seyrine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini takip edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki haftalarda durumu bir daha değerlendiririz. Ancak şu an için sınav tarihinde bir değişiklik gündemimizde yok. Özetle, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla bir yandan uzaktan eğitim derslerini takip etsinler, bir yandan da şimdiye kadar gördükleri konuları tekrar etsinler. LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BİLSEM'ler yüz koruyucu siper üretmeye başladı
25 Mart 2020 09:24		 Okulların tatili süresi bugün belli oluyor
25 Mart 2020 08:30
MEB'den EBA açıklaması: Geliştirmeye devam ediyoruz
24 Mart 2020 18:10		 Meslek liselerinden yaşlılara ücretsiz maske ve dezenfektan malzeme
24 Mart 2020 10:27
Uzaktan eğitim başladı, evler sınıf oldu
24 Mart 2020 06:41		 Ziya Selçuk: O görüntüleri ben de onaylamıyorum
23 Mart 2020 16:45
Sosyal medyadan 'uzaktan eğitim' manzaraları
23 Mart 2020 14:37		 Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
23 Mart 2020 13:59
EBA TV canlı yayını başladı, ilk ders Bakan Selçuk'tan
23 Mart 2020 09:09		 Hangi ders saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...
23 Mart 2020 08:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:47 - Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı16:45 - Valilikten 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama16:40 - Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 2-3 hafta belirleyici olacak16:36 - Burdur'da FETÖ şüphelisi firari çift yakalandı16:34 - Tahir Elçi soruşturmasında 3 polise dava16:31 - Beykoz'da 'Koronavirüs mezarlığı' iddiası16:20 - Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının isim ve fotoğrafına soruşturma16:14 - Bakan Selçuk, LGS'nin kapsamını açıkladı16:08 - HDP'li Batman Belediye Başkanı adli kontrol ile serbest16:06 - BM'den 'cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması' çağrısı
16:01 - Kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı15:57 - Yaşlı çiftten ihtiyaçlarını karşılayan görevlileri duygulandıran teşekkür notu15:55 - Ceyhan Belediye Başkanı'nın mazbatası iptal edildi15:50 - Çin'den, 44 kolilik koronavirüs yardımı15:45 - Koronavirüs fırsatçılarına 10 günde 41 operasyon15:41 - Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasının ilk duruşması görüldü15:36 - Miniklerin 'evde kal' mesajı gülümsetti15:31 - Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Bu hastaların %93'ü kendiğinden iyileşecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakin ol champ.evdeyim 2
oy corona corona 1
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 2
ücretini atatürk ödedi 1
Dünya Koronavirüs Haritası 1
mustafa cengiz 1
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
sosyalizm 4
prens charles'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 2
24 aile hekimi ile sağlık çalışanında corona virüs çıkması 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam