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Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyetin test sonucu belli oldu

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
 26 Mart 2020 18:44
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Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyetin test sonucu belli oldu

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
Anadolu Ajansı
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