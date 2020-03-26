Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyetin test sonucu belli oldu
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
|26 Mart 2020 18:44
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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in futbolcularının ve teknik heyetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." denildi.
Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır. pic.twitter.com/n8PpQcKnhsİstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 26, 2020
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