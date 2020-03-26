1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.
 26 Mart 2020 18:51
Yazdır
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği iki bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da 16 yıl önce açılan koronavirüs pankartı!
26 Mart 2020 12:48		 Fatih Terim'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
25 Mart 2020 20:34
Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testleri negatif çıktı
25 Mart 2020 18:57		 Ali Koç'tan koronavirüs açıklaması
25 Mart 2020 18:28
Fenerbahçeli bir futbolcuda virüs bulgularına rastlandı
25 Mart 2020 16:03		 Yönetim kararını verdi! İşte yeni teknik direktör...
25 Mart 2020 08:15
Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüs testi sonucu belli oldu
24 Mart 2020 18:45		 2020 Tokyo Olimpiyatları 1 yıl ertelendi
24 Mart 2020 15:50
Beşiktaş'ta teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapılacak
24 Mart 2020 13:33		 Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
24 Mart 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - Öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürüp maske üretti20:04 - İtalya'da 662 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti20:00 - Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat19:56 - Çin, yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı19:50 - Hastane'den Dilek Tahtalı'nın ölümüne ilişkin açıklama19:46 - 'Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar'19:42 - Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi19:38 - Avrupa'nın en büyük adliyesinde koronavirüs önlemleri19:34 - İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı19:30 - Marmaray istasyonlarında yolcular tek tek takip ediliyor
19:26 - Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları'' tepkisi19:25 - ÖSYM Yeni sınav tarihlerini açıkladı19:19 - Kayseri'de 3 meslek lisesi maske üretimine başladı19:15 - Trafik ışıkları ve led ekranlarla 'Evde kal' çağrısı19:11 - Patenle trafiği tehlikeye atan gence 598 lira para cezası19:07 - Havaalanındaki Cezayirliler Karabük'e getiriliyor19:03 - SAHA İstanbul'dan tıbbi cihaz üreticilerine destek mesajı18:58 - Erdoğan'dan koronavirüse karşı birlikte mücadele çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının etkili olacağını düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu
KPSS 2020/5 tercih kılavuzu yayımlandı
Örgün Üniversite eğitimi bu yıl için bitti... Eğitimler online olacak
KPSS ve YKS tarihleri çakışıyor
30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'u tutamıyoruz
Haziran'da yapılacak YKS ertelendi
'Karantinadan kaçırmanın' faturası vali yardımcısına kesildi!
Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
Yılmaz Özdil'den yaşlı vatandaşlarımıza ağır hakaret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçeli bir futbolcuda corona virüs çıkması 1
pangolin 1
camilerde sela okunması 3
24 aile hekimi ile sağlık çalışanında corona virüs çıkması 2
Okullarin 30 nisan'a kadar tatil edilmesi 4
meb'in okullar uzayacak mı diye erdoğan'a sorması 1
sağlıkçılara toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması 2
instagram'da bir şeylere meydan okumak 3
böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz 2
dark 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Evreşe Belediyesi 3 memur alacak
Tokat Taşpınar Belediyesi 1 İtfaiye Eri alacak
Tokat Baydarlı Belediyesi 2 VHKİ alacak
Şırnak Uzungeçit Belediyesi 11 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Bursa Gürsu Modern Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Turizm 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam