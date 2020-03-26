Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 365'e yükseldi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi.
|26 Mart 2020 21:46
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