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Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 365'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi.
 26 Mart 2020 21:46
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Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 365'e yükseldi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi.
Anadolu Ajansı
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