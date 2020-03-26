Sokağa çıkma yasağı uygulayan AB ülkesi var mı? İşte tablo

Sosyal medya kontrolsüz bir platform olduğu için, yalan bilgi bu platform da hızlıca yayılabiliyor.

Örneğin son bir kaç gündür, bazı kişiler tarafından, çok sayıda ülkenin sokağa çıkma yasağı uyguladığına yönelik bilgiler paylaşılmakta ve bu bilgiler doğruymuş gibi yayılabilmektedir.

Yarı resmi bir sosyal medya hesabı olan TR Diplomacy diğer ülkelerin "sokağa çıkma yasağı"yla ilgili uygulamalarını tek görselde yayımladı.

İşte koronavirüs ile mücadelede, bazı ülkelerin mutlak sokağa çıkma yasağı mı yoksa Türkiye gibi kısmi dışarı çıkma tedbiri mi uyguladığına dair veriler.

(Bilgiler 26 Mart 2020 saat 14:00'te yayımlanmıştuır)