Sokağa çıkma yasağı uygulayan AB ülkesi var mı? İşte tablo
Sosyal medyada paylaşılan bir çok bilgi ne yazık ki manipülatif amaçlı. Bir çok ülkede Sokağa çıkma yasağı uygulandığına yönelik bilgiler de bu tür doğru olmayan bilgilerden.
|26 Mart 2020 23:07
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Sosyal medya kontrolsüz bir platform olduğu için, yalan bilgi bu platform da hızlıca yayılabiliyor.
Örneğin son bir kaç gündür, bazı kişiler tarafından, çok sayıda ülkenin sokağa çıkma yasağı uyguladığına yönelik bilgiler paylaşılmakta ve bu bilgiler doğruymuş gibi yayılabilmektedir.
Yarı resmi bir sosyal medya hesabı olan TR Diplomacy diğer ülkelerin "sokağa çıkma yasağı"yla ilgili uygulamalarını tek görselde yayımladı.
İşte koronavirüs ile mücadelede, bazı ülkelerin mutlak sokağa çıkma yasağı
mı yoksa Türkiye gibi kısmi dışarı çıkma tedbiri mi uyguladığına dair veriler.
(Bilgiler 26 Mart 2020 saat 14:00'te yayımlanmıştuır)
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