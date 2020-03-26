Prof. Ateş Kara: Alınan tedbirlere uymuyoruz
|26 Mart 2020 23:45
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CNNTÜRK'te Gece Görüşü Programına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de, 24 saatte 1.196 yeni vaka oluşmasını yorumladı.
Koronavirüs Bilim Kurulu olarak daha az sayıda vaka istediklerini belirten Ateş Kara "Bugün açıklanan rakamlar toplum olarak alınan tedbirlere uymadığımızın bir göstergesidir." dedi.
Bu vakaların büyük bir kısmını hastane ortamında takip ettiklerine dikkat çeken Kara "Ancak evde kalınca, başkasına bulaştırmayacağına ikna olursak, o zaman tamam evde kalabilirsin diyoruz. Bu evde kalınca, alt veya üst komşuya geçmiyor. Geçebilmesi için mutlaka kişisel temas olması gerekiyor. Kişi hastanedeyse tek kişilik odada tutuyoruz. Türkiye olarak ilaç bakımından iyi durumdayız. Hastanın durumu iyi olsa, evde bile olsa ona ilaç veriyoruz. Ama herkese ilaç vermeye gerek var mı, Hayır." dedi.
Her hasta olanın çok ağır hasta olacağı şeklinde düşünülmemesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Kara, hastaların büyük kısmının çok hafif ve hastalığı ayakta geçireceğine dikkat çekti.
Prof. Kara programda şunları söyledi: "Biz ateş ve öksürüğü olan herkese test yapmaya başladık. Rakamın yükselmesi doğal kabul edilebilir. Ama bu rakamın da kontrol altına alınasını istiyoruz. Bu rakam, korkutucu bir rakam değil"
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