İspanya'da, hastalar yerlerde yatıyor
4 binden fazla kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya'da sağlık sistemi çökmek üzere... Başkent Madrid'de hastaneler vakalarla dolup taşıyor. Hastalar koridorlarda, hatta yerlerde yatıyor.
|27 Mart 2020 00:38
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İspanya korona virüsle mücadelede zorlanıyor. Vaka sayısının 56 bini aştığı ve ölü sayısının 4 bini geçtiği ülkede hastanelerde izdiham yaşanıyor. Başkent Madrid'de hastaların koridorlarda ve yerlerde yattığı görülüyor.
Diğer taraftan, birçoğunun korona virüse yakalanarak hastalanan sağlık çalışanları da hükümeti yeterli önlem almadığı için eleştiriyor. Madrid'deki bir hastanenin acil servisinde çalişan doktor Luis Diaz İzkuyerdo, 80 hasta kapasitesi olan bölümde 280 hastaya bakmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
"Kendinizden ve ailenizden korkuyorsunuz. Çalışma saatlerimiz uzadı. Haftalık izinlerimizi kullanamıyoruz. Hasta olanlar nedeniyle personel sayısı hızla azalıyor. Yoğun bir psikolojik baskı altındayız."
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