İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
|27 Mart 2020 00:55
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 522 bin 700'ü geçtiği, 23 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 123 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|3.629
|75
|26
|İtalya
|80.589
|8.215
|10.361
|Çin
|81.285
|3.287
|74.051
|İspanya
|56.197
|4.145
|7.015
|ABD
|80.071
|1.151
|1.864
|Almanya
|43.646
|239
|5.673
|İran
|29.406
|2.234
|10.457
|Fransa
|29.155
|1.696
|4.948
|Hollanda
|7.431
|434
|3
|Birleşik Krallık
|11.658
|578
|135
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