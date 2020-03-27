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Fırsatçılara geçit yok: Maske stoklayanlara ceza yağdı

Koronavirüsle mücadelede kullanılan maske, dezenfektan ve temizlik malzemesi üreten firmalar denetlendi. Stokçu firmalara yapılan baskınlarda piyasa değeri 10 milyon lirayı aşan temizlik ürünlerine el koyuldu. Ürünleri fahiş fiyatla satanlara da ceza yağdı
 27 Mart 2020 07:31
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Fırsatçılara geçit yok: Maske stoklayanlara ceza yağdı

Türkiye, dünya genelinde yüz binlerce insana bulaşan, binlerce insanın da ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle üst düzey önlemler almaya devam ediyor. Özellikle virüs nedeniyle ilk ölümün meydana gelmesinden sonra uzmanların uyarılarını dikkate alan vatandaşlar medikal maske, dezenfektan ve kolonyalara hücum etti. Marketlerde, mağaza ve eczanelerde satılan el dezenfektanları, kolonya, medikal eldiven ve maskeler kısa sürede tükendi. Ülkece birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu olağanüstü günlerde ise fırsatçılar ve stokçular devreye girdi. Maske ve dezenfektan üreten büyük firmalar da stok yaparak maskenin fiyatlarında 10 kata varan artışlara sebep oldu.

DEPO VE FABRİKALAR BASILDI

Yaşanan mağduriyet ve toplumda infial oluşması üzerine Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, medikal malzeme üretimi yapan ve piyasada tekel konumunda bulunan 20'ye yakın büyük firma, küçük ölçekli üretim yapan atölyeler ve tüccarların adreslerini İçişleri Bakanlığı'na bildirdi. Belirlenen adreslere bakanlık görevlileri eşliğinde Mali Şube polislerince eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özellikle 20 büyük firmanın depo ve fabrikalarına giren polisler yüzbinlerce medikal eldiven ve maskeyi stoklanmış halde buldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) şirketlerin yurt dışı ile para hareketliliği tespit etti.

12 SAAT SÜRE VERİLDİ

Büyük üreticilerin, ihracat yapması yasak olmasına rağmen dezenfektan, medikal maske ve elvenleri fahiş fiyata yurt dışına sattığı belirlendi. İç piyasaya ürün vermeyen fabrikaların, Türkiye'deki fiyatları da artırdığı ve çift yönlü olarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. İhraç yasağı getirilmesine rağmen malları yurt dışına gönderen firmalar kendilerini "Anlaşmaları yasak getirilmeden önce imzalamıştık" diyerek savundu. Durumun ortaya çıkarılmasının ardından medikal malzeme üretimi yapan fabrikalara Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzalamaları hususunda 12 saat süre verildi.

HEPSİ DE MASAYA OTURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da devletin kararlılığını televizyon ekranlarında net bir şekilde ortaya koydu. Soylu'nun "Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. Sözleşme olmazsa fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var" sözlerinin ardından firmalar bir bir masaya oturarak Sağlık Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.

Polis tepelerinde

Yaşanan stok ve fiyatların fahiş düzeyde artmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de harekete geçti. İllerde bulunan büyük küçük üreticiler tek tek denetlendi. Stok yapanlar tespit edilirken gerekli cezai işlemler uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de el dezenfektanı ile medikal maske ve eliven üreten firmalar ile stokçuluk yapan depolara baskın düzenledi. Belirlenen 150 adrese eş zamanlı operasyon ekipler milyonlarca maske, eldiven ve dezenfektanın fabrikalarda ve depolarda stoklandığını tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri de koronavirüsü fırsat bilerek piyasaya sahte temizlik ürünü, dezenfektan ve medikal maske üreterek piyasaya süren iş yerlerine baskınlar düzenledi. Piyasa değeri 10 milyon liradan fazla olan sahte temizlik ürünleri ile medikal malzemeleri üreten 11 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 5'ine adli, 5'ine de idari yönden işlem uygulandı.

Baskın üstüne baskın

Polis, son 10 günde 25 ilde 41 operasyon yaptı. Ankara Kahramankazan'da 2 bin 500 litre dezenfektan ele geçirildi. Bursa Gürsu'da 20 ton sahte dezenfektan bulundu. Malatya'da 2 bin 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. İstanbul'da kaçak üretilen 140 bin tıbbi maskeye el koyuldu.
Yeni Şafak
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