Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 130 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi
|27 Mart 2020 06:57
|Yazdır
Kazakistan'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 130 kişi, polis eşliğindeki 5 otobüsle Bolu'ya gönderildi.
Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.
Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 22, Ukrayna'dan 34, Moldova'dan 40 ve Bulgaristan'dan 42 kişi getirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|BDDK'dan çağrı merkezi personeli istihdamına ilişkin açıklama
27 Mart 2020 04:37
|İstanbul'da ele geçirildi: Tam 16 bin 900 adet: Corona fırsatçılığı
27 Mart 2020 04:16
|İçişleri Bakanlığından semt pazarları için genelge
26 Mart 2020 23:44
|Yurt dışından gelen 168 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
26 Mart 2020 23:13
|Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
26 Mart 2020 22:56
|KKTC'den gelen öğrenci ve tır şoförleri karantina altında
26 Mart 2020 22:06
|Ankara Valisi: 24 saatte 3 bin 102 çağrı gelendi
26 Mart 2020 21:56
|İçişleri'nden sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
26 Mart 2020 21:48
|Nevşehir'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
26 Mart 2020 21:43
|Otobüsler kapasitesinin yarısını taşıyabilecek
26 Mart 2020 21:33