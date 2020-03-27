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Tedaviye 'korona' duvarı

9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar Türkiye ve ABD'de 305 ameliyat geçiren Kayra Talha Yaman'ın, ABD'de devam eden tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı.
 27 Mart 2020 07:40
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Tedaviye 'korona' duvarı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra Talha Yaman (12), 2011 yılında 3 yaşındayken temizlik maddesi içti. Minik Kayra'nın yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) toplam 305 ameliyat geçirdi. Son olarak tekrar ABD'ye giden Kayra'ya, buradaki 305'inci ameliyatında bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapıldı. Kayra seneler sonra ilk kez çorba içmenin mutluluğunu yaşamıştı.

İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ABD'nin Boston eyaletinde süren Kayra'nın tedavisi yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayra taburcu edildi. Kayra ve ailesi dün saat 16.30'da THY'ye ait uçakla Boston'dan İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen aile, Bursa'daki evlerine geçerek 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, "Kayra geçen günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Fakat Kayra'nın tedavi gördüğü Amerika'daki hastanede koronavirüs şüphesinin artması üzerine taburcu edildi. Bursa'daki evlerinde bir süre karantina altında kalacaklar. Kayra'ya koronavirüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" dedi.

DHA
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