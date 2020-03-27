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Çin ile 5 milyar $'lık 'varlık' imzası

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini artırmak için 5 milyar dolar tutarında mutabakat belgesi imzaladı.
 27 Mart 2020 07:50
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Çin ile 5 milyar $'lık 'varlık' imzası

Çin ile işbirliği

Bu hafta imzalanan belgeye göre Sinosure, TVF'nin cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Sinosure ayrıca ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar dolara kadar sigorta desteği de sunabilecek. TVF, yakın zamanda bu üç sektöre dair yatırım planlarının yanı sıra lojistik altyapı yatırımlarına katkıda bulunacağını duyurmuştu.

TVF CEO'su Zafer Sönmez, "Türkiye'nin güçlü bir ticaret ve iş ortağı olan Çin ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayı tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizlik ortamında imzalamamız da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

Sinosure CEO'su Wang Tingke ise belgenin TVF ve Sinosure arasındaki iş birliğini derinleştirecek önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.
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