Çin ile 5 milyar $'lık 'varlık' imzası
|27 Mart 2020 07:50
|Yazdır
Çin ile işbirliği
Bu hafta imzalanan belgeye göre Sinosure, TVF'nin cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Sinosure ayrıca ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar dolara kadar sigorta desteği de sunabilecek. TVF, yakın zamanda bu üç sektöre dair yatırım planlarının yanı sıra lojistik altyapı yatırımlarına katkıda bulunacağını duyurmuştu.
TVF CEO'su Zafer Sönmez, "Türkiye'nin güçlü bir ticaret ve iş ortağı olan Çin ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayı tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı belirsizlik ortamında imzalamamız da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı" ifadelerini kullandı.
Sinosure CEO'su Wang Tingke ise belgenin TVF ve Sinosure arasındaki iş birliğini derinleştirecek önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|BDDK: Çağrı merkezi personeli istihdamı artırılmalı
26 Mart 2020 23:54
|TMO'dan vatandaşlara 'Ürün stoklamaya gerek yok' mesajı
26 Mart 2020 21:28
|Marmarabirlik, ürünlere zam yapmama kararı aldı
26 Mart 2020 21:18
|Şanlıurfa'da üretilen organik gübre yurt dışına satılıyor
26 Mart 2020 21:13
|Merkez Bankası Başkanı: Yakından takip ediyoruz
26 Mart 2020 20:53
|Savunma sanayiinden medikal atılım: Yerli serum ve solunum cihazı
26 Mart 2020 18:41
|Kapıya serviste, ek 10 bin istihdama ihtiyaç var
26 Mart 2020 09:42
|Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız
26 Mart 2020 09:39
|Ekonomiye 'korona' aşısı
26 Mart 2020 07:52
|Her kesime destek paketi tamam
26 Mart 2020 07:20