Bilim Kurulu'nun masasında: Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir
|27 Mart 2020 09:06
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Türkiye koronavirüs ile mücadelede yeni bir evreye geçti. Yurt dışından gelenler ve yakın temas kurdukları kişilerin ardından salgın semptomlarını gösteren herkese test uygulanmaya başladı.
Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olan fakat burnu akmayan kişilerin koronavirüs şüphelileri olduğu biliniyor.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup burnu
akmayan herkese koronavirüs testi yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup burnu akmayan herkese koronavirüs testi yapılacak
Bu tip semptomlar gösterilen kişiler acil servislerde kabul ediliyor ancak enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirmeler yapılıyor ve genellikle maske takılarak hastane dışında kurulan çadırlarda son tetkikler yapılıyor.
AĞIR BELİRTİLER YOKSA TEST UYGULANMIYOR
Söz konusu şikayetler çerçevesinde gelen hastaların hepsine hemen test uygulanmıyor. Hastaların bir bölümünden evde sağlık durumlarını izlemesi ve kendisini çok kötü hissedenlerin yeniden acile başvurması isteniyor.
HASTANELERDE OLMAK DAHA RİSKLİ OLABİLİR
Uzmanlar, semptomları gösterip ama seyahat öyküsü olmayan bir kişinin yüzde 100 koronavirüs olmayabileceğini ve bu anlamda hastanelerde olmalarının daha riskli olacağının altını çiziyor.
EVDE TEST UYGULAMASINA GEÇİLEBİLİR
Sağlık Bakanlığı kaynakları, bu tür şüpheliler için önümüzdeki dönemde evde test uygulamasına geçilebileceğini ve bu durumun hem hastanelerin yükünü azaltacağını hem de olası koronavirüs şüphelilerini daha güvenli hale getireceğini belirtiyor.
Söz konusu kararın henüz Bilim Kurulu'nun masasında olduğunu belirten kaynaklar, evde test uygulaması için 'evde bakım hizmetleri' veren personellerin devreye sokulabileceğinin de altını çiziyor.
KORONAVİRÜS ŞÜPHELİLERİ İLK BAŞTA NE YAPMALI?
Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Doç.Dr. Fatih Çiftçi, bu uygulama ile birlikte hastaların hem kendisi hem de çevresi için tedbirler alabileceğini belirterek, "Kişi evde eğer pozitif olduğunu öğrendi ama semptomları göstermiyor. 14 gün izolasyon süresine dikkat eder. Bu salgında bir kişi temas ettiği çok sayıda kişiye bulaştırabilir. İzolasyon sürecinde öğrenirse çevresini de enfekte etmemiş olur" dedi.
İLK NEREYE BAŞVURMALIYIZ?
Koronavirüs semptomları olduğunu düşünen bir kişi ilk önce nereye başvurmalı sorusuna da yanıt veren Çiftçi şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık Bakanlığı bir çizelge yayınladı. İlk önce 184'ü arayıp durumlarını iletebilirler. Eğer hafif semptomlarsa tabi elbette aile hekimine gidilmeli. Semptomları çok ağır olan kişiler ise pandemi hastanelerine başvurmalı. Semptomları hafif olan kişiler büyük hastaneleri meşgul etmemeli. Zaten oralarda da enfeksiyon riski var. Eğer hafif bulgular taşıyorsa kendisini de riske atmış olur."
Hasan Hız
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