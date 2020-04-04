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Metro'dan fahiş fiyata maske açıklaması

Metro Türkiye'den memurlar.net'e yapılan açıklama
 04 Nisan 2020 14:37
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Metro'dan fahiş fiyata maske açıklaması

"Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayan firmaları ve verilen cezaları açıkladı" başlığıyla yer alan haberinize istinaden, konuya ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

30 yıldır bu ülkenin değerlerine sahip çıkan, her koşulda müşterilerinin yanında yer alan ve fiyat spekülasyonlarına karşı titizlikle mücadele eden bir marka olarak, konu ile ilgili haberleri üzüntüyle takip ediyoruz. 17.3.2020 tarihinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Denetim ekiplerinin İzmir Gaziemir Mağazamızda yaptıkları alış-satış fiyat denetimi sonucunda, Ticaret Bakanlığının web sitesinde yayınladığı duyuru ile maske satışı konusunda tarafımıza idari para cezası tesis edildiğini öğrendik.

Dünyayı tehdit eden böyle bir süreçte toplum sağlığının faydasına en iyi şekilde hizmet etmek için bu maskeleri alış fiyatından satışa sunmaya başladık. Bahsedilen maske raflarımızda 50'li paketler halinde satılmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu satış fiyatı 50 maskenin satış fiyatıdır. Alış fiyatlarımız ise tek maske fiyatı üstünden hesaplanmaktadır. 50 maske içeren bir paketin satış fiyatı, tek maske satış fiyatı gibi algılanarak alış ve satış fiyatları arasındaki fark hatalı tespit edilmiştir. Bu yanlışlığın giderilmesi için bakanlığa başvurumuzu gerçekleştirdik. Maskeleri aynı şekilde alış fiyatından sunmaya da devam ediyoruz.

Müşterilerimizin güvenle alışveriş yapmalarını her yönüyle sağlamak için hassasiyetle yaklaştığımız konulardan biri fiyat spekülasyonları oldu. Fiyat spekülasyonlarına karşı başlattığımız mücadeleyi taviz vermeden yürüttük. Bu süreçte somut adımlar attık. 100.000 adet maskeyi hızlı bir şekilde tedarik ederek, alış fiyatından satışa sunduk. Yalnızca bununla sınırlı kalmadık bakliyat ve pirinç satışında bir ay boyunca fiyat artışı yapmayacağımızı açıkladık. 3.000'e yakın üründe de indirime gittik.

Süreci yakından takip ettiğimizi ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenin karşılığını her koşulda vererek 30 yıldır sunduğumuz hizmet kalitesini aynı şekilde sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

Metro Türkiye

Memurlar.Net
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