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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen fotoğrafları

AK Partililer tarafından sosyal medyada peş peşe paylaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yansımamış fotoğrafları büyük ilgi gördü
 19 Nisan 2020 09:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen fotoğrafları

Sosyal medyada AK Partililerin gerçekleştirdiği bir etkinlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilinmeyen, bugüne kadar kamuoyuna yansımamış bazı fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı. Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; Twitter'da önceki akşam "Gecenin Erdoğan Fotoğrafı" başlığı ile bir etkinlik başlatıldı. Bunun üzerine Erdoğan'ın uzun yıllar birlikte çalıştığı isimler; bakanlar, milletvekilleri, teşkilat temsilcileri ve AK Parti yöneticilerinden peş peşe fotoğraf paylaşımları geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Liderimiz, yolun yolumuzdur", eski TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da "Dün de seninleydik bugün de seninleyiz, yarın da seninle olacağız" ifadeleri ile fotoğraflar paylaştı. Çok sayıda milletvekili ve genel başkan yardımcısı Erdoğan'ın tek çekilmiş ya da birlikte yer aldıkları fotoğraflarla etkinliğe katılırken, bazı AK Partililer ise bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış Erdoğan fotoğrafları ile dikkati çektiler.

Basketbol oynarken

Cumhurbaşkanı Danışmanı Mücahit Küçükyılmaz 2001 yılında AK Parti kurulmadan birkaç gün önce Hidiv Kasrı'nda çekilen bir toplantının fotoğrafını paylaştı. Gecenin en dikkat çeken fotoğraflarından biri ise Erdoğan'ın uzun süre danışmanlığını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Varank, "Her zaman öncü, Her konuda lider..." notuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilmiş fotoğrafıyla etkinlikte yerini aldı. Fotoğrafta Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Varank ve bazı isimlerin Erdoğan ile basketbol oynadıkları görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da, "Dün, bugün, her daim birlikte" ifadeleriyle Erdoğan'ın Milli Gençlik Vakfı'ndaki bir fotoğrafını paylaştı.

Annesiyle birlikte

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Erdoğan'ın önceki gün köşkün bahçesinde telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Millete hizmet yolunda yorulmak yok, umutsuzluk yok. Azim var, kararlılık var; sevgi, muhabbet ve tevazu var" notuyla Erdoğan'ın bir çalışması sırasındaki fotoğrafı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gibi isimlerde Erdoğan'ın çeşitli dönemlerde çekilmiş fotoğraflarıyla etkinliğe katıldı. Çok sayıda isim de Erdoğan'ın, annesi Tenzile Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarının yanısıra, Davos'ta ve BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaların fotoğraflarını yayınladı.
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