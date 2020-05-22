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LGS'de resen öğretmen görevlendirilmesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için resen öğretmen görevlendirmesi yapacak
 22 Mayıs 2020 13:44
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LGS'de resen öğretmen görevlendirilmesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için resen öğretmen görevlendirmesi yapacak

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Memurlar.Net
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