LGS'de resen öğretmen görevlendirilmesi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı 20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için resen öğretmen görevlendirmesi yapacak
|22 Mayıs 2020 13:44
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