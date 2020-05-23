1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz.
 23 Mayıs 2020 02:04
Yazdır
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı nedeniyle 27 Mayıs Çarşamba 07.00'ye kadar köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
81 İlde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
23 Mayıs 2020 00:05		 Bolu'da yaylalara gidiş serbest bırakıldı
22 Mayıs 2020 23:59
Camilerde cemaatle namazın detayları belli oldu
22 Mayıs 2020 22:23		 Telefonlara gelen onay mesajı seyahat izin belgesi olacak
22 Mayıs 2020 20:52
14 bin 120 'oltalama' sitesi erişime kapatıldı
22 Mayıs 2020 20:25		 Yeni vaka sayısı 3. kez binin altına indi
22 Mayıs 2020 19:55
TÜİK Başkanı değişti
22 Mayıs 2020 19:29		 Valilikten virüs nedeniyle ölen 67 yaşındaki kadınla ilgili açıklama
22 Mayıs 2020 19:21
İzmir'de ezanları yeniden müezzinler okudu
22 Mayıs 2020 19:04		 Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı
22 Mayıs 2020 18:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:32 - Subay sicillerine Covid-19 düzenlemesi02:27 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü02:07 - 23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı02:04 - Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz00:49 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - Savcı Sayan'dan Öztrak'a cevap: O iftirayı sizin troller uydurdu00:10 - Arap ülkelerinden 15'i Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak00:08 - 23 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:05 - Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!00:05 - 81 İlde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
23:59 - Bolu'da yaylalara gidiş serbest bırakıldı23:45 - TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Sözcüsü Öztrak'a 'ezan' tepkisi23:43 - NASA insanlı roket fırlatımı için hazır olduklarını duyurdu23:42 - Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle bayram öncesi online toplantı yaptı22:59 - Erdoğan'dan Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü mesajı... Haliç'i hatırlattı22:55 - Polisler çaldı çocuklar oynadı22:47 - Karantinada kaldıkları yurt odasına öğrenciler için para bıraktılar22:23 - Camilerde cemaatle namazın detayları belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!
81 İlde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı
Arap ülkelerinden 15'i Ramazan Bayramı'nı Türkiye ile aynı gün kutlayacak
Savcı Sayan'dan Öztrak'a cevap: O iftirayı sizin troller uydurdu
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz
Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü
Subay sicillerine Covid-19 düzenlemesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayram şekeri 1
bilmediği bir şey yok maşallah 1
selda bağcan 1
emeklilik hayalleri 4
valerios leonidis 1
deportivo de la coruna 4
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 5
bak bakalım 2
Kayseri'de Balkonuna ingiliz bayrakli havlu asan kişi 1
renk vermemek 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam