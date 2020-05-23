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23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı

23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Baykan, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğüne Emre Dinçer, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Ethem Çakır atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün ile DSİ Bölge müdürleri Hayati Çelenk, Hayrettin Baysal ve Nesip Özden görevden alındı
 23 Mayıs 2020 02:07
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23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı

Kararnamenin pdf hali için tıklayınız.

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı

Açık bulunan Adalet Müfettişliklerine, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer ALKAN, Akın KAVİ, Hakan VAPUR, Fatih TUNCER, Mevlüt KARATAŞ, Özgür DUĞAN, Ahmet Murat KAYNARSOY, Şahin KAPLAN, Suzan UNAT, Erhan DİLBAZ ve Bertan SARAÇ atanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet VARGÜN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Açık bulunan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet BAYKAN atanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı

Açık bulunan Tersaneler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emre DİNÇER atanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

- II. Bölge Müdürü (İzmir) Hayati ÇELENK, - III. Bölge Müdürü (Eskişehir) Hayrettin BAYSAL, - XXIV. Bölge Müdürü (Kars) Nesip ÖZDEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Açık bulunan Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ergün DEMİRHAN atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim Ethem ÇAKIR atanmıştır.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına, 6272 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin İşleyişine Dair Anlaşma"nm 10 uncu maddesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğünün 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK atanmıştır.

Kararnamenin pdf hali için tıklayınız.

Memurlar.Net
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