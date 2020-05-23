Erdoğan'dan 83 milyona mektup

Mektupta, vergi, prim, taksit ertelemeleri ve finans kolaylıkları gibi desteklerle, salgın sürecinde 240 milyar lira kaynağı milletin emrine sunduklarını belirten Erdoğan "İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye'nin gücünü, zenginliğini ve refahını çok daha yükseklere taşıyacağız" dedi. Salgın sürecinde herkesin zorlu bir imtihandan geçtiğini belirten Erdoğan, mektubunda şu sözlere yer verdi:

"Mart ve nisan aylarımız sıkıntılı bir şekilde geçerken; mayıs ayında yavaş yavaş diğer ülkelerle birlikte normalleşme adımlarını atmaya başladık. Türkiye bu zorlu sınavı çok iyi veriyor. Hep birlikte dikkatli davranırsak bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır.

Salgın döneminde ülkelerin çoğu içe kapanıp ellerindeki sınırlı imkanlara sıkı sıkıya sarıldılar. Türkiye olarak biz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde pek çok dost ve kardeş ülke halkına da yardımda bulunduk. Küresel dayanışmanın bolca sözünün edilip fiiliyata dönüştürülmediği bir dünyada, Türkiye olarak insanlığımızı gösterdik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye'nin gücünü, zenginliğini ve refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.

Damla Peker -