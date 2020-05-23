1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde uçuruma devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
 23 Mayıs 2020 11:04
Yazdır
Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde uçuruma devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Atan (20) idaresindeki 50 ZA 200 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Gala mevkisinde uçuruma devrildi.

Sabah erken saatlerde tarlasını sulamaya giden Murtaza Öztürk, kazayı fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Atan'ın cesedi, sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Atan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazanın gece saatlerinde meydana geldiğinin ancak sabah fark edildiğinin tahmin edildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
23 Mayıs 2020 10:34		 Pendik'te İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 yaralı
23 Mayıs 2020 09:35
AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi
23 Mayıs 2020 08:02		 Annelerini memleketlerine götürürken kaza yaptılar: 1 ölü, 4 yaralı
22 Mayıs 2020 21:51
Satmak istediği aracının arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
22 Mayıs 2020 21:16		 Trafik kazasında yaralanan polisleri tişörtle güneşten korudular
22 Mayıs 2020 20:11
Kargo çalışanıyla tartışan kişi: Gel dövüşelim
22 Mayıs 2020 18:55		 Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısı yapan polise saldırdılar
22 Mayıs 2020 17:40
Mersin'de otomobil sulama kanalına devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
22 Mayıs 2020 14:10		 Bakan Pekdemirli'den hayvancılık destek ödemesi hakkında açıklama
22 Mayıs 2020 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:56 - İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı11:53 - 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor11:51 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı11:50 - Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi11:45 - Diyanet: Dileyen evde bayram namazı kılabilir11:32 - Koronavirüs sürecinde plastik poşet kullanımı arttı11:30 - Terör bağlantısı nedeniyle 1458 kişi bilirkişilikten ihraç edildi11:18 - Ağzı bağlı çuvala koydukları köpeği ölüme terk ettiler11:04 - Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü11:01 - 'Açık hava sineması' etkinliğinde evlenme teklifi
11:01 - Türkiye, dünya turizm gelirlerinde iki basamak yükseldi10:47 - Biz Bize Yeteriz Kampanyasına destek 2 milyarı geçti10:45 - Annesini 50 bıçak darbesiyle öldüren kişi: Geceleri uyuyamıyorum10:43 - İşe yerleşmesine aracılık edilen engelli sayısı açıklandı10:37 - Bilim Kurulu Üyesi: Sebze meyve yıkamada gümüş suyunu önermiyoruz10:36 - Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama10:34 - Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu10:18 - YHT seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Polisin savunması, kamera görüntüleriyle örtüşmedi
23 Mayıs 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. 2 Genel müdür atandı
Soylu'dan ek kontenjan ve yeni polis alımına dair açıklama
Öğretmeninin şifresini ele geçirdi, notlarını değiştirip mezun oldu
Virüs gücünü kaybetti: Dişimizi sıkarsak 15 Haziran'a biter
Konya'da esrarengiz adam yine ortaya çıktı
YHT seferlerinin başlayacağı tarih açıklandı
İstifa eden vekil 1 yıl bekleyecek
Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
RTÜK'ten Sevda Noyan kararı 1
hayali survivor 1
deportivo de la coruna 4
banu özdemir'in tutuklanması 1
bayram şekeri 1
20.05.2020 izmir'de camilerde çav bella çalması 5
valerios leonidis 1
Yeşil 1
banu özdemir 1
sorun yoksa,sorun vardır 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya Gündoğmuş Personel Aş. 1 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 50 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam