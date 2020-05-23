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Marmaris'te makilik ve ormanlık alanda yangın
Kara yolu ulaşımı olmayan bölgedeki yangına havadan müdahale ediliyor
|23 Mayıs 2020 12:44
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.
Söğüt Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kara yolu ulaşımı olmayan bölgedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopterle havadan müdahale ediliyor.
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