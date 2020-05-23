İzinsiz bayram yolculuğu 13 bin liraya patladı
Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'dan Trabzon'a izin gitmeye çalışan 4 kişi Bursa'da uygulamaya takılıp 13 bin lira ceza yedi.
|23 Mayıs 2020 15:06
|Yazdır
Bursa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'dan Trabzon'a izin gitmeye çalışan 4 kişi Bursa'da uygulamaya takılıp 13 bin lira ceza yedi.
Bayramda memleketleri Trabzon'a gitmek isteyen 4 kişilik aile İstanbul'dan yola çıktı. İstanbul'dan Bursa'ya kendi özel araçlarıyla gelen K.D, A.D, H.D ve A.E Bursa'da polis uygulamasına takıldı.
Yasağı deldikleri için aileden her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Aile çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi. Bursa'da polis ekipleri gün boyu denetimlerin ara vermeden sürdürüyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu Üyesi umutlandırdı... Bayramdan sonra vaka kalmayabilir
23 Mayıs 2020 15:49
|İç Anadolu Bölgesi'nde 4 il için fırtına uyarısı
23 Mayıs 2020 15:33
|Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü
23 Mayıs 2020 14:46
|Feshane etkinlikleri dijitale taşındı
23 Mayıs 2020 13:58
|'Yeni normal'de işe dönüş hazırlıkları başladı
23 Mayıs 2020 13:55
|Türk Kızılay, ramazan yardımlarıyla milyonlarca insana el uzattı
23 Mayıs 2020 13:07
|İstanbul'daki yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı
23 Mayıs 2020 11:56
|25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor
23 Mayıs 2020 11:53
|Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
23 Mayıs 2020 11:50
|Diyanet: Dileyen evde bayram namazı kılabilir
23 Mayıs 2020 11:45