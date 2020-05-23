Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
|23 Mayıs 2020 16:09
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.
Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret eden Erdoğan, burada dua okudu.
Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un kabrini de ziyaret etti.
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