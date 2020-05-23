Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Özkan Uğur, Twitter'daki 'öldü' iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
|23 Mayıs 2020 21:49
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MFÖ grubu sanatçılarından Özkan Uğur sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı
Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolasıyor. Maalesef beni gene oldurduler. Allah'a sukurler olsun yasıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
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