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Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Özkan Uğur, Twitter'daki 'öldü' iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.
 23 Mayıs 2020 21:49
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Özkan Uğur: Maalesef beni gene öldürdüler

MFÖ grubu sanatçılarından Özkan Uğur sosyal medya üzerinden sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı

Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolasıyor. Maalesef beni gene oldurduler. Allah'a sukurler olsun yasıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
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