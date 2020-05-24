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Erdoğan, İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesinde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Sizler hayır dualarıyla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor. İnşallah bu zaferi noktaladığımızda gelecek nesiller de sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar ve yardımcınız olsun." dedi.
 24 Mayıs 2020 05:38
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Erdoğan, İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki üs bölgesinde görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Sizler hayır dualarıyla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor. İnşallah bu zaferi noktaladığımızda gelecek nesiller de sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar ve yardımcınız olsun." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova ilçesindeki temasları kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde iftar yaptıktan sonra askerlerle sohbet etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulan ziyaret esnasında Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşerek gün boyu süren temaslarla ilgili bilgi verdi.

- "Bu mücadelenin ne kadar kutlu ve kutsal olduğunu zaten biliyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere hitap ederek, onların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek bakan yardımcısı arkadaşlarıma, gerek Jandarma Genel Komutanımıza ve polis teşkilatımızın değerli yöneticilerine, tüm kardeşlerime özellikle ramazanın bu son akşamında buradan bayramınızı tebrik ediyorum. Mübarek ramazan-ı şerifi geride bıraktık. Gerçekten çok anlamlı ve farklı bir yerde birliktesiniz. Öncellikle sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin kutsal bir mücadele yürüttüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Verdiğiniz bu kutsal mücadelenin Rabbim inşallah zaferle sonuçlandığını görmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Değerli kardeşlerim bu mücadelenin ne kadar kutlu ve kutsal olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunun ucunda ne olduğunu da biliyorsunuz ve onun için de oradasınız. Şehadete yürünen bu yolda inanıyorum ki Şehitler Tepesi boş kalmayacak. Sizler bunun namzetleri olarak bu yoldasınız. Bugüne kadar belki binlerce, on binlerce şehit verdik ama bunun en azından beş, on katı fazlasını da bizler bu teröristleri yok ederek aldık, almaya da devam ediyoruz. Son günlerde yine artarak bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele şu an bulunduğunuz bölgede devam ettiği gibi hamdolsun Barış Pınarı'nda da devam ediyor. Afrin'de devam etti, İdlib'de devam ediyor, Libya'da devam ediyor. Bütün bunlar şu an aslında her ne kadar dile getirilmiyorsa da dünyayı da hayran bırakıyor. Onu da sizlere özellikle söyleyeyim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler hayır dualarıyla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor. İnşallah bu zaferi noktaladığımızda gelecek nesiller de sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tekrar Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri nice bu tür mübarek bayramlara inşallah kavuştursun diyorum. Şehitlerimizi tekrar hayırla yad ediyorum, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Üs bölgesindeki güvenlik güçleri de "Sağ ol" diyerek karşılık verdi.
Anadolu Ajansı
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