1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sendika, 40 bin memura 200 bin ücretsiz maske gönderdi

Bayındır Memur-Sen, koronavirüs pandemisinden dolayı üye ayrımı yapmadan tüm hizmet kolu çalışanlarına ücretsiz 200.000 adet cerrahi maske dağıtımı yaptı. Toplamda 40 bin memura 5'er adet maske gönderildi.
 26 Mayıs 2020 16:38
Yazdır
Sendika, 40 bin memura 200 bin ücretsiz maske gönderdi

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro hizmet kolunda 8 yıldır Genel Yetkili Sendika olarak özelde üyelerine, genelde ise tüm hizmet kolu çalışanlarına çeşitli hizmetlerde bulunan Bayındır Memur-Sen, koronavirüs pandemisinde de tüm çalışanlara büyük bir hizmette bulundu. Buna göre hizmet kolunda bulunan çalışanlara üye ayrımı yapılmaksızın 200.000 adet maske dağıtımına başlandı. Dağıtımına başlanılan cerrahi maskeler bayram sonrasında hizmet kolunu kapsayan kurumlardaki tüm çalışanlara dağıtılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunana Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, sağlığın her şeyden önemli olduğuna dikkat çekti. Tufanoğlu, ''Maalesef dünya, ülke ve millet olarak oldukça zor süreçlerden geçiyoruz. Sağlığın her şeyden önemli olduğunun farkındayız. Bu açıdan hizmet kolumuzdaki tüm çalışanlarımıza kişi başı 5 adet olmak üzere toplamda 200.000 adet cerrahi maske dağıtımı yapıyoruz. Özellikle bu süreçte mücadele ulusal, çözüm bireysel anlayışıyla hareket ediyoruz. Bunun için de üye ayrımı yapmıyoruz. Çünkü her bir çalışanımızın sağlığı bizim için çok önemlidir'' dedi.

Tufanoğlu, ''Memur-Sen olarak bu süreçte işini kaybeden ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız için Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na önce 2 milyon TL'lik bir yardımda bulunduk ve bir maaşımızı bağışladık. Sonrasında kumanya yardımı olarak 1 buçuk milyon TL'lik bir nakdi yardımda daha bulunarak toplamda 4 milyon liralık bir bağış yaptık. Ardından Kızılay'ın çağrısıyla azalan kan stokları için kan bağışı gerçekleştirdik. Bu süreci hep birlikte atlatacağız'' açıklamalarında bulundu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siverek EBS, öğretemene uygulanan şiddeti kınadı
24 Mayıs 2020 19:09		 Türk Kızılay maske üretimine yıllar sonra yeniden başladı
24 Mayıs 2020 10:23
TEB: Meslek birliklerinin seçim sisteminin değiştirilmesi kaosa götürür
22 Mayıs 2020 12:29		 TBB Başkanı Şahin: En iyi kazanç, giderlerin azaltılması
22 Mayıs 2020 11:21
Türk Kızılayı, 90 bin gönüllüyle sahada görev yapıyor
22 Mayıs 2020 02:57		 ATO Başkanı Baran, MB'nin faiz indirimini değerlendirdi
21 Mayıs 2020 15:43
TBB ve 80 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama
19 Mayıs 2020 14:52		 Tarım-Orman çalışanları şiddetin önlenmesi için yasa istiyor
18 Mayıs 2020 14:31
Şiddete maruz kalan tarım personeli için kanuni düzenleme talep edildi
18 Mayıs 2020 12:47		 Kovid-19'un sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı' olarak tanımlanması talebi
18 Mayıs 2020 10:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Yılmaz Özdil'den sonra Can Dündar'a da tebligat gitti17:48 - 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?17:38 - Metroda virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor17:26 - İsmail Hakkı Karadayı'nın vefat ettiği hastaneden açıklama17:24 - Bursa Şehir Hastanesi hattıyla ilgili protokol imzalandı17:18 - Yarın açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali17:04 - WhatsApp'ta yayılan normalleşme takvimi detayları yeni bir bilgi mi?16:59 - Eskiden suyu içilen, balık tutulan derenin içler acısı hali16:58 - Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü16:56 - Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bayramda kazalar can almaya devam etti
16:44 - Yüzük parmağı uzun olan erkeklerin korona'dan ölme riski daha düşük16:40 - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?16:38 - Sendika, 40 bin memura 200 bin ücretsiz maske gönderdi16:34 - Harçlık vermeye çalışan yaşlı çifte kahve içmeye gittiler16:22 - FETÖ'den aranan kadın tutuklandı16:18 - Bodrum Belediye Başkanı: VİP araçlarla ilgili bir şey söylemedim16:15 - 'Salgın döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı'16:05 - Yasağa rağmen denize girdiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Kürekli saldırıya uğrayan komiser, neden silahla vurmadığını anlattı
WhatsApp'ta konuşmalarını yedekleyenlere kötü haber
Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
MEB, resen görevlendirme işlemlerinin detaylarını açıkladı
1000 liralık yardıma başvurdu, 8 otomobili olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde kendi saçını kesenler 5
ak parti'nin gönül seferberliği hareketi 1
prezervatif 1
kabir ziyaretleri 3
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 2
ramazan bayramı boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olması 1
ezgi mola 1
a101 2
Boş boş oturmak 2
oğlak burcu 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam