Sendika, 40 bin memura 200 bin ücretsiz maske gönderdi

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro hizmet kolunda 8 yıldır Genel Yetkili Sendika olarak özelde üyelerine, genelde ise tüm hizmet kolu çalışanlarına çeşitli hizmetlerde bulunan Bayındır Memur-Sen, koronavirüs pandemisinde de tüm çalışanlara büyük bir hizmette bulundu. Buna göre hizmet kolunda bulunan çalışanlara üye ayrımı yapılmaksızın 200.000 adet maske dağıtımına başlandı. Dağıtımına başlanılan cerrahi maskeler bayram sonrasında hizmet kolunu kapsayan kurumlardaki tüm çalışanlara dağıtılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunana Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Soner Can Tufanoğlu, sağlığın her şeyden önemli olduğuna dikkat çekti. Tufanoğlu, ''Maalesef dünya, ülke ve millet olarak oldukça zor süreçlerden geçiyoruz. Sağlığın her şeyden önemli olduğunun farkındayız. Bu açıdan hizmet kolumuzdaki tüm çalışanlarımıza kişi başı 5 adet olmak üzere toplamda 200.000 adet cerrahi maske dağıtımı yapıyoruz. Özellikle bu süreçte mücadele ulusal, çözüm bireysel anlayışıyla hareket ediyoruz. Bunun için de üye ayrımı yapmıyoruz. Çünkü her bir çalışanımızın sağlığı bizim için çok önemlidir'' dedi.

Tufanoğlu, ''Memur-Sen olarak bu süreçte işini kaybeden ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız için Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na önce 2 milyon TL'lik bir yardımda bulunduk ve bir maaşımızı bağışladık. Sonrasında kumanya yardımı olarak 1 buçuk milyon TL'lik bir nakdi yardımda daha bulunarak toplamda 4 milyon liralık bir bağış yaptık. Ardından Kızılay'ın çağrısıyla azalan kan stokları için kan bağışı gerçekleştirdik. Bu süreci hep birlikte atlatacağız'' açıklamalarında bulundu.