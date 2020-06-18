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AYM, akademik personelin disiplin düzenlemesini görüşecek

Anayasa Mahkemesi 25 Haziranda çok sayıda kanun ve kararnameyi görüşecek. Görüşülecek konulardan bir tanesi de akademik personele yeni getirilen disiplin düzenlemelerinin bazıları hakkındadır. Ancak ilk görüşme esastan değil, şekil şartları yönünden olacaktır
 18 Haziran 2020 16:24
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AYM, akademik personelin disiplin düzenlemesini görüşecek

Mahkemenin görüşeceği düzenleme:

15/4/2020 tarihli ve 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A. 7. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesinin (b) fıkrasının değiştirilen (1) numaralı bendinin;

1. (a) alt bendinin,

2. (c) alt bendinde yer alan "...kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak." ibaresinin,

3. (r) ve (t) alt bentlerinin,

B. 8. maddesiyle 2547 sayılı Kanun'un 53/E maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının,

C. 13. maddesiyle 2547 sayılı Kanun'un ek 11. maddesine eklenen on birinci ve on dördüncü fıkraların, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Buna göre;

a) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.

r) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık etmek

t) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak

Madde 53/E- (Ek: 2/12/2016 - 6764/32 md.)

Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.

(Değişik ikinci fıkra:15/4/2020-7243/8 md.) Üniversite disiplin kurulu üniversite yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin yönetim kurulları disiplin kurulu olarak görev yapar. Rektörlüğe bağlı birimlerdeki disiplin kurulu; akademik personel ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar için rektör yardımcısı başkanlığında üniversite yönetim kurulunca her takvim yılı başında belirlenen profesör unvanlı dört öğretim üyesinden, memurlar için ise Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri ile Personel Dairesi Başkanından oluşur.

EK Madde 11:...

(Ek fıkra:15/4/2020-7243/13 md.) Vakıf yükseköğretim kurumunun muaccel ve kısa vadeli borçlarını, toplam yıllık eğitim ve öğretim gelirleriyle veya mevcut mal varlığıyla ödeme imkanının bulunmadığının Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla tespit edilmesi halinde, faaliyet izni geçici olarak durdurulur.

(Ek fıkra:15/4/2020-7243/13 md.) Faaliyet izni geçici olarak durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun, eğitim-öğretim faaliyetleri için mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının veya mevcut malvarlığıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin garantör üniversite tarafından tespiti ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanması halinde, üçüncü fıkra uyarınca faaliyet izni kaldırılır.

AYM'nin 25 Haziran tarihli gündemi için tıklayınız.
Memurlar.Net
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