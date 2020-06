İki Türk bilim insanının başarıları gururlandırdı

İTÜ'lü Büşra dünyada ilk olan enerji sistemi üretti

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Büşra Nur Köseoğulları, tarımsal faaliyetlerde elektrik maliyetini düşürmek için, yenilenebilir rüzgar tabanlı enerji sistemleri üretmeyi başardı. Köseoğulları, "Başarı vadeden tork değeri elde ettik. Bu sistemle elektrik düşük maliyetle üretilecek. Geri dönüşümlü malzemeler kullanılması sayesinde de karbon salınımı azalacak. Atmosfere zarar vermeden enerji üretilebilecek. Patent başvurusunu yaptık. Kabul edildi ve bu teknolojinin dünyada tek olduğu anlaşıldı. Standart rüzgar türbinleri ve güneş panellerinden en az üç kat daha ekonomik ve yatırımın geri dönüşü maksimum iki sene. Düşük rüzgardan da beslenen bu teknolojiyi, dünyada alanında lider hale getirmek istiyoruz. Uluslararası iki ayrı yarışmada birinci olan bu enerji sistemini, ilk etapta seraların ışıklandırma ve sulama sistemlerinde, hayvancılıkta, soğuk hava depolarında kullanmayı hedefledik" dedi.

Harvardlı Can kanseri yenecek tedavi buluyor

Harvard Üniversitesinde çalışmalarına devam eden Dr. Geylani Can, Amerikan Kanser Araştırma Kurumu ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmada, genç bilim insanlarına verilen 400 bin dolar değerindeki ödülün sahibi oldu. Çalışmasını anlatan Dr. Geylani Can, "Sağlıklı hücrelerde genlerin bir dizilimi var. Kanserli hücreler de ise çok büyük bir kaos var. Bu kaosun nasıl başladığını anlamaya çalışıyorum. Her şey yolunda giderken, DNA kendini çoğaltırken, ne gibi bir problem oluyor da biz böyle büyük bir karmaşaya gidiyoruz. Projede bunu anlayacağız. İstediğimiz sonuçlara ulaşırsak sadece kanser değil birçok hastalığın gelişimini engellemiş olacağız. Çok kısa bir süre sonra Kovid-19 teşhisi için yaptığım çalışma da sonuçlanacak" diye konuştu. Can'ın projesi dört yıl boyunca Harvard Üniversitesi ve İngiltere Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından desteklenecek.