Tağşiş yapana ticaretten men

Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in haberine göre: Pakdemirli, Kars Barajı'nın açılışı için gittiğimiz Kars'ta sorularımızı yanıtladı. Taklit ve tağşişin üzerine baskın denetimlerle gidildiğini belirten Pakdemirli, yeni bir yasal düzenleme ile tağşiş yaptığı ortaya çıktığı halde firma ismi değiştirerek yoluna devam edenlerin önüne geçileceğini kaydetti. Pakdemirli "Gerekirse adamı ticaretten men edeceğiz" dedi. Pakdemirli bakanlığının faaliyet alanındaki konulara ilişkin özetle şunları söyledi:

"Bizim bulgurumuz varken neden kinoaya gidiyoruz. Bazı insanlar çıkıp televizyonda 'şunları tüketmek zararlı' diye konuşuyor. Şu an Meclis'te yasa teklifi var. Bilim kurulu oluşturacağız. Böyle açıklama yapana, kendi namına, muayene için, adam çekmek için yapılan bu tarz aksiyonlara, yalanlara inanmayacağız. Diyeceğiz ki; 'kardeşim sen böyle dedin ama hangi bilimsel dayanağı dayanarak söyledin?'. Gıda alanı kirletmeye ve üzerinden rant kazanmaya çok müsait. Eskiden isim değiştirerek devam edebiliyorlardı. Yeni düzenleme ile bunun önüne geçeceğiz, gerekirse adamı ticaretten men edeceğiz.

Ceviz, badem daveti

Orman Genel Müdürlüğü bozuk orman alanlarını ceviz ve badem dikimi için tahsis ediyor. Yüzde 65'ini biz ödüyoruz. 100 ağaçlık yeri çapalıyorsun, 65 ağaçlık yerin masraflarını ben veriyorum. 5. yıl ürün almaya başlıyorsun. 7. yıldan itibaren sistem kendini ödüyor. İş adamlarını davet ediyorum, diyorum ki; '10 yılda, 15 yılda kendini ödeyen rüzgar tribünlerinin peşinden koşuyor musun, koşuyorsun. Sanayi tesisi kuruyorsun 15 senede kendini ödeyecek, koşuyor musun, koşuyorsun. 5-6 senede kendini amorti eden bir şey var neden gelmiyorsun?' Bütün tanıdığım işadamlarına teklif ettim.

Türkiye inanılmaz ceviz tüketen bir toplum. Cevizin neredeyse hepsi baklavanın içine gidiyor. Antep fıstığı da hakeza. 2030 itibarıyla kendi kendine yeterli hale gelecek proje ile beraber. Ama daha da fazlasını üretirsek ihraç imkanı da olur."

2 milyon dekar arazi dağıtılacak

Pandemi döneminde Hazine arazilerine önemli talep geldiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bizim bakanlığımızın il, ilçe müdürlükleri kullanılmayan arazileri tespit ettiler. Kullanabileceğimiz 2 milyon dekarın üzerinde arazi var. Gayet şeffaf kriterlerle, öncelikle orada yaşayan insanlara vermek üzere bir sistem olacak. İl - ilçe müdürlükleri dağıtacaklar arazileri."

Kurbanda hayvan fazlası var

Et fiyatı konusunda şu an bir sıkıntı olmadığını belirten Pakdemirli, "Her yıl 800 bin büyükbaş, 2.7 milyon küçükbaş kesiliyor. Bizim 1.2 milyon büyükbaş, 3 milyon küçükbaş hayvanımız hazır. Fazlası var yani" dedi.

Yeraltı barajı arazi kaybını önler

Yeraltı barajlarının normal barajdan daha fazla su tutma kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları söyledi:

"10 kat daha ucuz. Yeraltı barajlarından 100 tane yapılacak mümkün olan her yere. Yeraltı barajlarında, barajın tüm özellikleri var, üstüne buharlaşma yok, köylünün emniyetsizliği yok, nehir yatağında değiştirme yok, arazi kaybı yok. Sulu tarıma geçtiğin zaman, köylünün de her şeyi değişiyor. Ortalama 1 dekar alanda susuzla sulu tarım arasında bin lira gelir farkı var. Yani 100 dönüm arazisi olan bir köylü, 100 bin lira fazla para kazanacak."