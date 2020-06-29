MEB, 39 unvan için yer değiştirme duyurusu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan 39 unvan için yer değiştirme duyurusu yayımladı.

TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARINDA BAZI UNVANLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN 2020 YILI İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 33'üncü maddesinde; "(1)Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Eylül tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulur." hükmü yer almaktadır.

A- BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıl süreyle kesintisiz olarak görev yapanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

2- Hizmet süresinin hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesine göre hesaplanan hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

3- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan personel, en fazla 20 il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tercih edebilecektir.

4- İlan edilen münhal kadrolara, kazanılmış hak aylık derecesine (müktesep) uygun kadro tercihinde bulunulacaktır. Kazanılmış hak aylık derecesine uygun kadro bulunmaması halinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan "Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.



5- Askerlik hizmeti hariç olmak üzere, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

7- 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresinin hesabında, geçici olarak başka yerde görevlendirilenlerin buralarda geçen görev süreleri, asıl kadrolarının bulunduğu yerde geçmiş sayılacaktır.

B- DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Soruşturma sonucunda getirilen teklif doğrultusunda başka il'e atanan personel, aradan dört yıl geçmeden daha önce görev yaptığı il'e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

2- Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan haklarındaki yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen personelin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri, üç yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.

3- Başvurular, http://personel.meb.gov.tr/ yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

4- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

5- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden, sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri görevli, yetkili ve sorumludur.

6- Elektronik Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan personel sorumludur. Personel başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden belgeye dayalı bilgi mdüzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran personel, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak il milli eğitim müdürlüklerinin onaylamasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.

7- Başvurular, sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

8- Personel, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle süresi içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda yetkililerce iptal edilecektir.

9- Yer değişikliği başvurusunda bulunan personelin hizmet süreleri, 30.09.2020 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

10- İller arası görev yeri değiştirilen personelin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecek; ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.

11- Elektronik Başvuru Formu, il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra alınacak iki çıktıdan birinin örneği imzalanıp mühürlenerek personele verilecek; diğer çıktısı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.

12- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler Bakanlığa bildirilecektir.

13- Yukarıda belirtilen açıklamada yer almayan hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

C- ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana atamada öncelik verilecek; eşitliğin bozulmaması halinde atanacak personel Bakanlıkça elektronik ortamda gerçekleştirilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

2- Atama sonuçları Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacaktır.

3- Ataması yapılan personele ilişkin kararnameler sistem üzerinden Bakanlıkça valiliklere gönderilecek ve en geç bir hafta içinde ataması yapılan personele tebliğ edilecektir. Göreve başlama işlemleri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62'nci maddesi de göz önünde bulundurularak tamamlanacaktır.

Ç- İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK UNVANLAR

GİH: Ambar Memuru, Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Memur (ş), Şef, Şef (ö), Şoför, Usta Öğretici, Uzman (GİH), Uzman (ö), Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (ö), Araştırmacı (ö), Araştırmacı (6191), Araştırmacı (6360), Muhasebeci, Sayman (Döner Sermaye).

THS: Mimar, Mühendis, Mühendis (ö), Programcı, Tekniker, Tekniker (ö), Teknisyen, Teknisyen (ö).

SHS: Hemşire, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim.

AH: Avukat, Avukat (ş).

YHS: Aşçı, Bekçi, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Hizmetli (ş).

D- YER DEĞİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN TAKVİM

Başvurular 29.06.2020-03.07.2020 (Saat 17.00'ye kadar)

Atama Sonuçlarının İlanı 10.07.2020

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