4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi
Sağlık Bakanlığı 29 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.
|29 Haziran 2020 20:04
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Sağlık Bakanlığı 29 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.
Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.' dedi.
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