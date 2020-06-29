1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi

Sağlık Bakanlığı 29 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.
 29 Haziran 2020 20:04
Yazdır

Sağlık Bakanlığı 29 Haziran 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.' dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu ilçede ilk kez koronavirüs görüldü
29 Haziran 2020 20:34		 DSÖ, 'Bitmekten çok uzak' diyerek aşıyla ilgili açıklama yaptı
29 Haziran 2020 20:19
4 kişilik ailede koronavirüs çıktı, 54 kişi takibe alındı
29 Haziran 2020 19:17		 Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
29 Haziran 2020 15:02
Bilim Kurulu Üyesi: Türkiye'de bağışıklık kazanma durumu binde 8
29 Haziran 2020 14:04		 Yeni vaka sayısı 4 gündür azalıyor
28 Haziran 2020 21:41
Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı iki gündür düşüyor
27 Haziran 2020 20:00		 Dünyada ilk kez Diyarbakır'da uygulandı... Virüse Türk Işın Tedavisi
26 Haziran 2020 22:29
Yeni vaka sayısı düne göre 100 kişi azaldı
26 Haziran 2020 19:01		 Bakan Koca açıkladı... Virüs en çok hangi kan grubunu etkliliyor?
24 Haziran 2020 20:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:30 - Dışişleri Bakanlığı'ndan, 'Atatürk heykeline saldırı' açıklaması21:28 - Lastiği patlayan minibüs devrildi: 16 yaralı20:41 - Erken sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azaltıyor20:37 - 12 milyon harcandı, çürümeye terk edildi20:35 - Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama20:34 - Sağlıkta görevde yükselme sınav tarihi belli oldu
20:34 - Bu ilçede ilk kez koronavirüs görüldü20:31 - 14 ülke için AB'ye seyahat izni kapıda... Türkiye yok20:29 - Toyota'nın Türkiye fabrikası, 'en iyi fabrika' seçildi20:27 - Türkiye'nin gizli kalmış 8 farklı destinasyonu20:24 - Fitch: Kovid-19 kaynaklı ekonomik bozulmalar hafifledi20:21 - Erdoğan'dan LGBT hareketine destek verenlere sert tepki!
20:19 - DSÖ, 'Bitmekten çok uzak' diyerek aşıyla ilgili açıklama yaptı20:04 - 4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi20:03 - Yıllar sonra memleketine yatırımcı olarak döndü19:42 - Independent: Fransa, Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor19:40 - Sivil polis aracına çarptı, 'polis çağırmayın' dedi19:38 - Ölümle biten yasak kürtajın iddianamesinden detaylar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Akaryakıtta çifte indirim yapıldı
Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, bağırsağından şişe çıktı!
Erdoğan: Amacımız vaka ve vefatı sıfıra çekmektir
Virüsten kurtulan 28 yaşındaki hekimden önemli uyarı
4 gündür düşen vaka sayısı, bugün hafif yükseldi
Bankalardan kredi yapılandırması isteyin!
24 Üniversitenin lisansüstü öğrenci alım ilanı yayımlandı
İkinci el araçlar bu kurnazlıklarla daha pahalıya satılıyor
MEB, 39 unvan için yer değiştirme duyurusu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaçak düğünler 4
ağlamayan bebeğe mama vermezler 1
stadyum 1
maske 1
Dişini sıkmak 1
yorgunluk 2
mert hakan yandaş 1
29.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
oy moy yok 2
nefes alamamak 3
SON İLANLAR
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek Lisans öğrenci alım ilanı
ODTÜ Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı
Çukurova Üniversitesi 215 işçi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Stajyer Sanatçı Alacak-İlan güncellendi
Nagoya Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Muskat Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Karayolları Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Karayolları Genel Müd. Engelli İşçi Alacak
MEB Sözleşmeli 6 Bilişim Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2020 yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam