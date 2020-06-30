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30 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

 30 Haziran 2020 02:57
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30 Haziran 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARI

Türkiye Rayiı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayıh Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aziz AKSOY atanmıştır.

29 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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