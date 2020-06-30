15 fakülte ve enstitü kuruldu
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 15 fakülte ve enstitü kuruldu, 16'sı ise kapatıldı
|30 Haziran 2020 05:40
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