Kıdem tazminatında ilginç teklif: Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın

Kıdem Tazminatı Fonu ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusu gündemin en sıcak maddelerinden birini oluşturuyor. Konuyla ilgili hafta sonu açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimiz kıdem tazminatı hakkını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır" diye konuştu. Sendikalara çağrıda bulunan Erdoğan, "İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin' diyoruz. Aranızda çözmeyip bizi zor durumda mı bırakmak istiyorsunuz? İşçi-işveren çözmeyip kabineye bırakıyorsa art niyet vardır" dedi. Gözlerin çevrildiği işçi ve işveren sendikaları ise konuya farklı açılardan yaklaşıyor. Hal böyle olunca da çözüm zor gibi görünüyor.

ORTAK NOKTADA BULUŞMAK ZOR

İstinye Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, işçi sendikalarının mevcut kıdem tazminatı haklarının devamı ve korunmasını, hak kaybı olmamasını talep ettiğini hatırlatarak, işveren tarafı ise kıdem yükünün ve maliyetinin düşürülmesini talep ettiğini hatırlattı. Mevcut durumda işçi ve işverenin ortak bir noktada buluşmasının çok zor göründüğünü anlatan Kurt, "Bu anlamda ancak sosyal diyalog mekanizmaları geliştirilerek, tarafların karşılıklı fayda ve anlayışla sorunları çözebilmeleri mümkündür. Kıdem tazminatı sorununun çözümü için işçi, işveren ve kamuyu temsilen üçer kişiden oluşacak bilim kurulu ile çözülmesi uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

MEVCUT HAKLARIN KORUNMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeni modelde işsizlik fonu devam edecek, şirket iflas etse de kıdem yanmayacak, geriye dönük haklar korunacak. Düşük kıdemin önleneceği taslak da, bir yıla bir ayda azalma değil artış olacak. Patronun maliyetinin düşmesi planlanarak, istifada haklı neden aranmayacak. Emeklilik Sigortası Sistemiyle (TES), hem kıdem tazminatında kazanılmış mevcut hakların korunması hem de ilave emeklilik desteği sağlanması amaçlanıyor. Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. Talepte bulunanlara emeklilik hesabındaki birikimlerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere defaten ödeme yapılabilecek. Ödeme oranı toplamı (emeklilik ve kısmi çıkış toplamı) yüzde 30'u geçemeyecek.

TÜRK-İŞ'TEN GREV KARTI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kıdem tazminatı, işçilerin temel direği. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkarın. Meclis'e geldiği gün Türk-İş yönetimi, grev kararı almak zorunda" dedi. Atalay, Türkiye'de çalışanların yüzde 94'ünün kıdem tazminatını aldığını, diğerlerinin de çeşitli nedenlerle mahkeme süreci sonrası 6 ila 12 ay içerisinde kıdem tazminatını alabildiğini belirtti. Atalay, şöyle devam etti: "Türk-İş yönetimi, başta şahsım olmak üzere bu genel kurul kararları, herkesin bildiği gibi grev kararıyla ilgili... Şiddet dilini, nefret dilini Türk-İş topluluğu bu güne kadar kullanmadı. Grev, genel grev bizim çok keyif aldığımız, mutlu olduğumuz bir şey değil ama başka çaremiz yok. Türk-İş üyeleri yaklaşık 1 milyon 100 bin, örgütlü toplum 2 milyon civarında, 15 milyona yakın örgütlü toplum var. Sokak sokak, köy köy, kahve kahve, her berberde, her lokantada, ortamda bu meseleyi ülke gündemine anlatırız."

HAK-İŞ: TARTIŞMAYA HAZIRIZ

HAK-İŞ tarafından kıdem tazminatına ilişkin yapılan açıklamada, "Kıdem tazminatının hak edilmesi ve erişilmesi konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü bir sistem talep etmekteyiz" denildi. Açıklamada, kıdem tazminatı sisteminin fonksiyonel ve hukuki anlamda birçok zorluğu barındırdığı ve yıllardır tartışılmaya devam edildiği belirtilerek, "Kıdem tazminatı konusunda temel prensibimiz kazanılmış hakların korunarak, var olan hakların güvence altına alındığı işleyen bir sistemin kurulmasıdır. Kıdem tazminatı sorununu sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.