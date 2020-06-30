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Maske kumaşında ithalat vergisi sıfırlandı

Maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra düşürüldü.
 30 Haziran 2020 09:06
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Maske kumaşında ithalat vergisi sıfırlandı

Maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra düşürüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Ticaret Bakanlığınca dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kişisel maske kullanımının önemi dikkate alınarak, maske üretiminde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla düzenleme yapıldı.

Buna göre, maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlarda uygulanan ilave gümrük vergisi 1 Ekim'e kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra indirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile de sanayicinin girdi maliyetlerini azaltmak, rekabet gücünü desteklemek ve nihai ürün fiyatlarını düşürmek amacıyla Türkiye ve Avrupa Birliği'nde (AB) üretimi olmayan girdi mahiyetinde ham madde ve ara mamullerde uygulanan gümrük vergileri AB ile eş zamanlı düşürüldü.

Bu kapsamda, Türkiye'de üretimi bulunmayan 125 özel tanımlı ürünün gümrük vergilerinin yarından (1 Temmuz) itibaren düşürülmesi kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
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