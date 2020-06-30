2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
|30 Haziran 2020 14:35
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ÖSYM, KPSS Genel Kültür Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi için başvuru kılavuzu yayımlandı.
2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Başvurularının Alınması
2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Aday Başvuru Formu-1 (KPSS Lisans)
Aday Başvuru Formu-2 (KPSS Alan Bilgisi)
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
KPSS Lisans ve ÖABT İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
KPSS Alan İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
Sınava başvuru yapacak adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
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