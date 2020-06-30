Cenaze ile nişana katılan 50 kişi virüsten tedaviye alındı
|30 Haziran 2020 14:29
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Tokat'ta, bir cenaze ile nişan merasimine katılan 50'nin üzerinde kişi korona virüs şüphesi ile tedaviye alındı.
Tokat'ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesinde nisan ve mayıs aylarında göre daha fazla artış gözlemleniyor. İl genelindeki korona virüs vak'alarının kabul edildiği hastanede 100'ün üzerinde hasta tedavi görüyor. Yoğun bakımda yatan 13 hastadan 2'si ise entübe olarak tedavi ediliyor. Son 14 günde filyasyon ekibi tarafından temaslı olduğu tespit edilen 500'ün üzerinde kişi de takip ediliyor. Korona virüs vak'alarının çıktığı ilk günden bugüne 18 kişinin hayatını kaybettiği Tokat'ta, son haftalarda vak'a sayılarındaki artışa neden olarak ise cenaze ve nişan törenleri gösteriliyor. İl merkezinde yaşanan vak'a artışı ise 'Hayat eve Sığar' uygulamasında gözler önüne seriliyor.
Bir haftada 50 vak'a
Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde geçtiğimiz hafta bir cenazeye katılanlardan çok sayıda vatandaş korona virüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. Pazar ilçesinde ise düzenlenen bir nişan merasimine katılan vatandaşlardan korona virüs tespit edildi. Bir cenaze ve nişandan 50'nin üzerinde hastanede hastanın tedaviye alındığı öğrenildi.
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