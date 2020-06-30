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4 ilde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
 30 Haziran 2020 21:31
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4 ilde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı
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