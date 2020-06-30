Dünyanın en değerli markaları belli oldu

2020 BrandZ Top 100 Global Markalar Listesi güncellendi. Buna göre, ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, yıllık bazda yüzde 32'lik artışla 416 milyar dolar marka değerine ulaşarak, dünyanın en değerli markası olmayı sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise bir başka teknoloji devi Apple yer aldı. Sosyal medyada çok tartışmanın odak noktasını oluşturan TikTok da, BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi.

WPP ve Kantar tarafından bu yıl 15'incisi hazırlanan 2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesi paylaşıldı. Bloomberg piyasa verileriyle birlikte dünya genelinde 3,8 milyon kişiden elde edilen tüketici içgörülerinin titizlikle analiz edildiği çalışmada 51 pazardan 17 bin 500'ü aşkın marka mercek altına alındı.

LİSTEYE İLK KEZ GİRDİ

2016 yılında yayınlanan TikTok, bu yıl ilk defa BrandZ Top 100 Global Markalar listesine girdi ve Uber, Adidas, Pepsi gibi markaları geride bırakarak 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi. Listenin ilk 25 sırasında yer alan şirketler şöyle...

24- Starbucks

Marka değeri: 47,7 milyar dolar

23- PayPal

Marka değeri: 48,4 milyar dolar

22- Disney

Marka değeri: 48,8 milyar dolar

21- Nike

Marka değeri: 49,9 milyar dolar

20- UPS

Marka değeri: 50,7 milyar dolar

19- Louis Vuitton

Marka değeri: 51,7 milyar dolar

18- Moutai

Marka değeri: 53,7 milyar dolar

17- SAP

Marka değeri: 57,5 milyar dolar

16- The Home Depot

Marka değeri: 57,5 milyar dolar

15- Marlboro

Marka değeri: 58,2 milyar dolar

14- IBM

Marka değeri: 83,6 milyar dolar

13- Coca Cola

Marka değeri: 83 milyar dolar

12- Verizon

Marka değeri: 94,6 milyar dolar

11- AT&T

Marka değeri: 105,8 milyar dolar

10- Mastercard

Marka değeri: 108,1 milyar dolar

9- McDonald's

Marka değeri: 129,3 milyar dolar

8- Facebook

Marka değeri: 147,1 milyar dolar

7- Tencent

Marka değeri: 150,9 milyar dolar

6- Alibaba

Marka değeri: 152,5 milyar dolar

5- Visa

Marka değeri: 186,8 milyar dolar

4- Google

Marka değeri: 323,6 milyar dolar

3- Microsoft

Marka değeri: 326,5 milyar dolar

2- Apple

Marka değeri: 352,2 milyar dolar

1- Amazon

Marka değeri: 415,8 milyar dolar