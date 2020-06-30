Dünyanın en değerli markaları belli oldu
|30 Haziran 2020 23:04
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2020 BrandZ Top 100 Global Markalar Listesi güncellendi. Buna göre, ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, yıllık bazda yüzde 32'lik artışla 416 milyar dolar marka değerine ulaşarak, dünyanın en değerli markası olmayı sürdürdü. Listenin ikinci sırasında ise bir başka teknoloji devi Apple yer aldı. Sosyal medyada çok tartışmanın odak noktasını oluşturan TikTok da, BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi.
WPP ve Kantar tarafından bu yıl 15'incisi hazırlanan 2020 Brandz Top 100 Global Markalar listesi paylaşıldı. Bloomberg piyasa verileriyle birlikte dünya genelinde 3,8 milyon kişiden elde edilen tüketici içgörülerinin titizlikle analiz edildiği çalışmada 51 pazardan 17 bin 500'ü aşkın marka mercek altına alındı.
LİSTEYE İLK KEZ GİRDİ2016 yılında yayınlanan TikTok, bu yıl ilk defa BrandZ Top 100 Global Markalar listesine girdi ve Uber, Adidas, Pepsi gibi markaları geride bırakarak 16.9 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 79. markası olarak gösterildi. Listenin ilk 25 sırasında yer alan şirketler şöyle...
24- StarbucksMarka değeri: 47,7 milyar dolar
23- PayPalMarka değeri: 48,4 milyar dolar
22- DisneyMarka değeri: 48,8 milyar dolar
21- NikeMarka değeri: 49,9 milyar dolar
20- UPSMarka değeri: 50,7 milyar dolar
19- Louis VuittonMarka değeri: 51,7 milyar dolar
18- MoutaiMarka değeri: 53,7 milyar dolar
17- SAPMarka değeri: 57,5 milyar dolar
16- The Home DepotMarka değeri: 57,5 milyar dolar
15- MarlboroMarka değeri: 58,2 milyar dolar
14- IBMMarka değeri: 83,6 milyar dolar
13- Coca ColaMarka değeri: 83 milyar dolar
12- VerizonMarka değeri: 94,6 milyar dolar
11- AT&TMarka değeri: 105,8 milyar dolar
10- MastercardMarka değeri: 108,1 milyar dolar
9- McDonald'sMarka değeri: 129,3 milyar dolar
8- FacebookMarka değeri: 147,1 milyar dolar
7- TencentMarka değeri: 150,9 milyar dolar
6- AlibabaMarka değeri: 152,5 milyar dolar
5- VisaMarka değeri: 186,8 milyar dolar
4- GoogleMarka değeri: 323,6 milyar dolar
3- MicrosoftMarka değeri: 326,5 milyar dolar
2- AppleMarka değeri: 352,2 milyar dolar
1- AmazonMarka değeri: 415,8 milyar dolar
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