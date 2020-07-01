Bataklık baronlarının FETÖ ayağı araştırılıyor

Türkiye dün cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna uyandı. Zehir baronları Nejat Daş ve Çetin Gören'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı 'Bataklık' operasyonu düzenlendi. 9 ülkenin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, 94 şüpheliden örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 74'ü gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 281 gayrimenkule ve 70 milyon lira ile çok sayıda lüks araca el konuldu. Suç örgütünün,FETÖ'ye finans sağladığı da belirtiliyor. Şebekenin FETÖ'ye ne kadar para aktardığı araştırılıyor.

6 ŞÜPHELİYLE BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, bir süre önce 6 şüpheli ve 3 şirketin incelenmesiyle başladı. Elde edilen bulgular daha büyük bir organizasyonu ortaya çıkardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul polisinin suç şebekesine yönelik gizli ve titiz çalışmasıyla, aralarında örgüt liderleri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 94 şüpheli ile bu şüphelilerle bağlantılı 16 şirkete ulaşıldı. Eroin-kokain mafyasının Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru başta olmak üzere 90'lı yıllardan bu yana dünya genelinde yasa dışı faaliyette bulunduğu anlaşıldı. Örgütün zehir ticaretinden elde ettiği gelirle çok sayıda lüks ev, otomobil ve kıymetli araziler aldığı tespit edildi.

281 GAYRİMENKULE EL KONULDU

Söz konusu ülkelerle iş birliği halinde yürütülen soruşturmada, suç örgütünün çökertilmesi için dün düğmeye basıldı. Başsavcılığın talimatı üzerine sabaha karşı 04.30'da, haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de baskınlara başlandı. 11 ildeki operasyonlarda 74 şüpheli yakalanırken, diğerlerini arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Operasyonda çoğu lüks 281 gayrimenkul, 20 lüks araca, 7 kiralık kasaya, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, örgüt elebaşı, yönetici ve üyeleriyle bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu.

KARA PARA KURYELERİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suç örgütünün, yurt dışından elde ettiği gelirleri kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye soktuğu ortaya çıkarıldı. Soruşturma sırasında bu yöntemle Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 953 bin 660 İngiliz Sterlini ve 311 bin 500 Danimarka Kronu'na el konulduğu bildirildi. Suç örgütünün ayrıca, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kara parayı FETÖ ile de paylaştığı tespit edildi. Baskınlar sırasında 'FETÖ simgesi' olarak bilinen F serisi 1 dolarların ele geçirilmesi dikkat çekici bulundu. Örgütün şimdiye dek FETÖ'ye ne kadar para aktardığı, finans desteğinin nasıl gerçekleştirildiği gibi tüm hususlar araştırılıyor. Örgütün el konulan maddi parasal varlığının yakında 500 milyon lirayı bulabileceği belirtiliyor.

Kısmetim'den tanıyoruz

Uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören, Bataklık operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalandı. 1993 yılında Akdeniz'in uluslararası sularında baskın yapılan Kısmetim-1 ve Lucky-S gemilerindeki tonlarca uyuşturucunun Nejat Daş ile babası Şeyhmus Daş'a ait olduğu belirlenmiş, Şeyhmus Daş'ın Türkiye gündemini sarsan baskından hemen önce suikastle öldürülmesi dikkat çekmişti. Yaklaşık 18 ton esrarın bulunduğu 2 gemiden Kısmetim-1, yakalanacağını anlayan gemi personeli tarafından 3,5 ton esrarla birlikte batırılmış, Lucky-S gemisi ise geri kalan 14 ton esrarla birlikte ele geçirilmişti. Oğul Nejat Daş, sözkonusu soruşturma kapsamında tutuklanmasının hemen ardından kaçmayı başarmış ve 4 yıl sonra, üzerinde 14 kilo eroinle bu kez İspanya'da ortaya çıkmıştı. Orada yüklü miktarda kefaletle serbest bırakılan ve o dönem Türkiye'deki dosyası da 'Rahşan Affı' olarak bilinen düzenlemeyle rafa kalkan Daş, Avrupa'da yine uyuşturucu suçundan tutuklandıktan sonra 2007 yılında Türkiye'ye iade edildi. 2012 yılında kefaletle serbest kalan Nejat Daş'ın geçen süre boyunca eroin-kokain ticaretine ara vermediği Bataklık operasyonuyla daha iyi anlaşıldı.

Kokain mafyası

Lüks villasında üzerinde 'Padişah' yazılı fotoğrafıyla dikkat çeken Çetin Gören, Avrupa'nın en büyük kokain kaçakçısı olarak biliniyor. Avrupa polisinin tonlarca uyuşturucuya yönelik düzenlediği baskınların hedefinde Gören vardı. İşlediği suçlar nedeniyle hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan Gören, uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar etmişti. Oradan Hollanda'ya gelen Gören, eroin-kokain ticareti ve kara para aklama işleriyle uğraşınca yine gözaltına alındı. 2016 yılında adli kontrol hükümleriyle gözetim altında tutulduğu evden, elektronik kelepçesini kırarak kaçtı ve soluğu Türkiye'de aldı. Gören'in ofisinde yapılan aramada çok sayıda silah, kılıç ve bıçak ele geçirildi. Dünya kamuoyunun yakından tanıdığı Çetin Gören hakkında hem Brezilya hem de Hollanda'da yakalama kararları bulunuyor. Gören ayrıca 'kırmızı bülten'le aranan isimlerdendi. Daş ile Gören'in adı, 2012'de 18 tonun üzerindeki kokaine el konulması, 2016'da ise 20 ton esrar ve ecstasy hapın ele geçirilmesiyle sonuçlanan soruşturmalarda da geçiyor. Daş ve Gören dün sorgulanmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya götürüldü.

Osman Özgan Şahin Şen