1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kanal'ın çevresine üç kat sınırı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Proje alanını da kapsayan "İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı Çevre Düzeni Planı" değişikliği ile buna uygun olarak hazırlanan imar planlarının, yedi etabından üçünü onayladı.
 01 Temmuz 2020 06:50
Yazdır
Kanal'ın çevresine üç kat sınırı

Böylece Kanal İstanbul Projesi'nde Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsayan alanda, konuttan yeşil alana, kat sayısından ulaşım güzergahlarına kadar birçok yeni adım belirlendi. Buna göre;

¥ Planlamanın yaklaşık yüzde 52'sini oluşturan 60,7 milyon metrekarelik alan "yeşil alan, yol, sosyal donatı" olarak ayrıldı.

¥ Yatay mimari esas alındı. Konutlar 0,50 emsal ile zemin+3 katı geçemeyecek.

¥ Sosyal donatı alanlarında ise 0,75-1,50 arasında emsal karar getirilerek yapı yükseklikleri zemin+3, zemin+4 kat olarak inşa edilebilecek.

¥ Ulaşım şeması oluşturuldu. Bu güzergahlar "Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergahı, Küçükçekmece-Avcılar kara yolu geçiş güzergahı, E5 kara yolu bağlantı ve geçiş güzergahı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergahı" şeklinde olacak.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
10 soruda Şehir Üniversitesi ile ilgili merak edilenler
01 Temmuz 2020 07:50		 Sarma sigara artık yasak
01 Temmuz 2020 07:15
Şehir Üniversitesi öğrencilerinin kazanılmış hakları korunacak
30 Haziran 2020 21:27		 Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı
30 Haziran 2020 21:21
YÖK açıkladı... Şehir Üniversitesi öğrencileri ne olacak?
30 Haziran 2020 20:29		 YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
30 Haziran 2020 19:14
Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
30 Haziran 2020 19:09		 Maske yasağı genişliyor... O ilde de yasaklandı
30 Haziran 2020 18:32
100/2000 bin doktora başvuru süresi uzatıldı
30 Haziran 2020 15:58		 Topkapı Sarayı'ndaki restorasyonla ilgili açıklama
30 Haziran 2020 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:55 - Bellini'nin eseri değil 'potpuri bir kopya'07:51 - Sıfır gibi ikinci el dönemi07:50 - 10 soruda Şehir Üniversitesi ile ilgili merak edilenler07:45 - Ayasofya için B planı hazır07:30 - İki bin avukatla baro kurulabilecek07:15 - Sarma sigara artık yasak
07:05 - Dünyada bir yılda üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor06:50 - Kanal'ın çevresine üç kat sınırı06:40 - Bataklık baronlarının FETÖ ayağı araştırılıyor06:30 - Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı06:10 - Ayasofya heyecanı04:57 - Dışişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği
03:34 - 1 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:33 - Hukuk davalarına ilişkin yargı paketinin 5 maddesi daha kabul edildi00:07 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki00:02 - 1 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?
00:01 - Teste gitmek istemeyen genç kız, kendisini odasına kilitledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?
1 Temmuz 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Teste gitmek istemeyen genç kız, kendisini odasına kilitledi
Hukuk davalarına ilişkin yargı paketinin 5 maddesi daha kabul edildi
TBMM Başkanı Şentop'tan, Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki
Bataklık baronlarının FETÖ ayağı araştırılıyor
1 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Sarma sigara artık yasak
Bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecek - Haritalı
Ayasofya heyecanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.07.2020 kayserispor vs beşiktaş maçı 1
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
kramp 1
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 1
28.06.2020 muğla depremi 1
din savunucularının insanları dinden soğutması 4
kıdem tazminatında yapılacak değişiklik 2
b12 vitamini eksikliği 1
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 1
SON İLANLAR
Akdeniz Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak
Fırat Kalkınma ajansı 6 personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Belediyesi Geçici 33 İşçi Alacak
Muğla Labranda Kazı Başkanlığı Geçici 8 İşçi Alacak
Mardin Mazıdağı Belediyesi 18 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam