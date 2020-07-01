Kanal'ın çevresine üç kat sınırı
|01 Temmuz 2020 06:50
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Böylece Kanal İstanbul Projesi'nde Arnavutköy ve Başakşehir'i kapsayan alanda, konuttan yeşil alana, kat sayısından ulaşım güzergahlarına kadar birçok yeni adım belirlendi. Buna göre;
¥ Planlamanın yaklaşık yüzde 52'sini oluşturan 60,7 milyon metrekarelik alan "yeşil alan, yol, sosyal donatı" olarak ayrıldı.
¥ Yatay mimari esas alındı. Konutlar 0,50 emsal ile zemin+3 katı geçemeyecek.
¥ Sosyal donatı alanlarında ise 0,75-1,50 arasında emsal karar getirilerek yapı yükseklikleri zemin+3, zemin+4 kat olarak inşa edilebilecek.
¥ Ulaşım şeması oluşturuldu. Bu güzergahlar "Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe raylı sistem hattı, Kuzey Marmara otoyol bağlantı ve güzergahı, Küçükçekmece-Avcılar kara yolu geçiş güzergahı, E5 kara yolu bağlantı ve geçiş güzergahı ile TEM otoyol bağlantı ve güzergahı" şeklinde olacak.
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