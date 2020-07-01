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Üçlü Suriye Zirvesi bugün yapılacak

Mart başında Tahran'da yapılması planlanan ancak İran'da ağır seyreden koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi bugün yapılıyor. Daha önce beş kez yüz yüze yapılan zirve bu defa salgın nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek.
 01 Temmuz 2020 08:40
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Üçlü Suriye Zirvesi bugün yapılacak

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bugün Suriye gündemli Üçlü Zirve'de bir araya gelecek. Telekonferans yöntemiyle toplanacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki tüm gelişmeler masaya yatırılacak. Mart başında İran'ın başkenti Tahran'da yapılması planlanan ancak İran'ı esir alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, bugün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye gündemli üçlü zirve kapsamında altıncı kez bir araya gelecek.

Gündem Suriye

Erdoğan'ın 5 Mart'ta Rusya'yı ziyaret etmesinin ardından İdlib için varılan anlaşmanın da değerlendirileceği Üçlü Zirve'de, kurulması planlanan, "güvenli koridor" ve bölgeden radikal unsurların temizlenmesi en önemli gündem maddeleri olarak değerlendirilecek. Suriye'de rejimin anayasa görüşmelerini tıkaması konusundaki rahatsızlık Türkiye tarafından liderlere iletilecek ve sürecin hızlandırılması gerekliliği bir kez daha anlatılacak. gelişmelerin yanı sıra Suriye'de siyasi geçiş sürecinin de değerlendirileceği Üçlü Zirve'de Türkiye'nin terör örgütü PKK-PYD-YPG ile mücadelesi; bu örgütlerin farklı adlarda yeni örgüt ve oluşumlarda yer alma çabaları da gündeme gelecek. Erdoğan'ın mülteciler için yapımına başlanan briket yapıları da liderlere anlatması bekleniyor. Toplantıda, Libya'nın masaya gelmesinin beklenmediği, ancak "bölgesel istikrar" başlığında detaylı olmasa da değinilebileceği kaydediliyor. Koronavirüs ile mücadele de gündeme gelecek.

Altıncı toplantı

Son toplantısını 16 Eylül 2019'da gerçekleştiren üçlü zirvenin, bu yılın mart başında İran'da yapılması planlanmıştı. Mart başında bölgede koronavirüs salgının etkisini artırması nedeniyle zirve gerçekleşemedi. Salgının etkilerinin devam etmesi üzerine, üç liderin Suriye konulu zirveyi telekonferans yöntemiyle yapması kararlaştırıldı.

Suriye sorununa siyasi çözüm bulmak için düzenlenen Üçlü Zirve'nin ilki 22 Kasım 2017'de Soçi'de ikincisi 4 Nisan 2018'de Ankara'da, üçüncüsü 7 Eylül 2018'de Tahran'da, dördüncüsü 14 Şubat 2019'da Soçi'de ve beşinci zirve de 16 Eylül 2019'da Ankara'da yapılmıştı.
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